Xã Đam Rông 3 phê duyệt kế hoạch hỗ trợ 16 cơ sở sầu riêng đạt chứng nhận VietGAP

Nhiều vườn sầu riêng tại xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng, được định hướng nâng cao chất lượng sản xuất thông qua chương trình hỗ trợ áp dụng quy trình VietGAP, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị nông sản.

Theo Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 28/10/2026, UBND xã Đam Rông 3 đã phê duyệt kế hoạch hỗ trợ xây dựng hồ sơ đăng ký, áp dụng và chứng nhận VietGAP đối với sản phẩm sầu riêng trên địa bàn năm 2026. Phòng Kinh tế xã là đơn vị chủ trì thực hiện, có trách nhiệm phối hợp rà soát danh sách, lập hồ sơ, tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn và tổ chức chứng nhận theo quy định.

Kế hoạch hướng đến 16 cơ sở sản xuất sầu riêng, gồm 14 tổ chức và 2 hộ kinh doanh hoặc cơ sở cá thể. Các địa điểm triển khai thuộc bốn thôn Tân Tiến, Pang Pế Nâm, Liên Hương và Dơng Jri. Quy mô dự kiến từ 10 ha trở lên đối với mỗi cơ sở; diện tích cụ thể sẽ được xác định, bổ sung trên cơ sở khảo sát, đo đạc thực tế và hồ sơ đăng ký của từng đơn vị.

Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ các cơ sở xây dựng hồ sơ, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn xuất khẩu. Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu tuyên truyền, tư vấn, tập huấn cho các cơ sở về quy trình sản xuất, ghi chép nhật ký và lưu trữ hồ sơ; đồng thời nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm và sử dụng vật tư nông nghiệp an toàn.

Theo dự toán được phê duyệt, mức hỗ trợ đối với mỗi tổ chức là 35 triệu đồng; đối với mỗi hộ kinh doanh hoặc cơ sở cá thể là 25 triệu đồng. Với 14 tổ chức và 2 hộ kinh doanh, tổng kinh phí thực hiện là 540 triệu đồng, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100%; người dân không phải đóng góp kinh phí theo kế hoạch này.

Nguồn vốn được bố trí từ kinh phí sự nghiệp năm 2026 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, theo các quyết định phân bổ và phê duyệt danh mục, nội dung thực hiện của UBND xã Đam Rông 3.

Các nội dung chi gồm khảo sát vùng trồng, thu thập thông tin, xây dựng hệ thống tài liệu quản lý theo tiêu chuẩn VietGAP; đào tạo nhận thức; hướng dẫn ghi chép, lưu trữ hồ sơ và đánh giá nội bộ; xem xét hồ sơ, đánh giá chứng nhận tại cơ sở, thẩm xét hồ sơ, cấp giấy chứng nhận và kiểm nghiệm mẫu theo quy định.

Để triển khai, Phòng Kinh tế xã có trách nhiệm lập danh sách, hoàn thiện hồ sơ và dự toán chi tiết cho 16 cơ sở; tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn, tổ chức chứng nhận theo quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ; theo dõi tiến độ, giải ngân và thực hiện thanh quyết toán kinh phí. Bộ phận kế toán xã hướng dẫn, kiểm soát chi, bảo đảm nguồn kinh phí được sử dụng đúng mục đích và quy định hiện hành.

Các cơ sở tham gia phải đáp ứng điều kiện về pháp lý, đất đai, có diện tích trồng sầu riêng trên địa bàn và đăng ký tham gia theo quy định. Sau khi được chứng nhận, các cơ sở có trách nhiệm duy trì quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, ghi chép nhật ký và lưu trữ hồ sơ phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Kế hoạch được phê duyệt với thời gian thực hiện trong quý IV/2026. Việc triển khai và kết quả chứng nhận thực tế sẽ là cơ sở đánh giá hiệu quả của nguồn hỗ trợ, đặc biệt ở khả năng giúp các cơ sở chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng và tăng tính minh bạch về nguồn gốc sản phẩm sầu riêng.

Trong bối cảnh yêu cầu về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc ngày càng được chú trọng, hỗ trợ áp dụng VietGAP có ý nghĩa đối với việc nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài không chỉ phụ thuộc vào việc hoàn thiện hồ sơ, cấp chứng nhận mà còn ở khả năng duy trì quy trình thực hành, sử dụng vật tư nông nghiệp đúng hướng dẫn và tuân thủ các yêu cầu trong suốt quá trình sản xuất./.