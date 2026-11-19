Tháng 11/2026, tại xã Đam Rông 2, có thêm một ngân hàng thương mại mở phòng giao dịch nhằm phục vụ người dân 4 xã khu vực Đam Rông và các xã lân cận.

Xã Đam Rông 2 là địa bàn còn nhiều khó khăn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trước đây, trên địa bàn xã mới chỉ có một ngân hàng thương mại nhà nước hoạt động. Việc có thêm ngân mở điểm giao dịch giúp người dân có thêm lựa chọn khi thực hiện các giao dịch như gửi tiết kiệm, chuyển tiền, thanh toán và vay vốn phát triển sản xuất.

Người dân xã Đam Rông 2 thuận lợi hơn khi thực hiện các giao dịch ngân hàng ngay tại địa bàn xã

Sự hiện diện của ngân hàng tại địa phương còn góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt trong giao dịch của người dân. Các hộ sản xuất, kinh doanh cũng có thêm cơ hội tiếp cận những sản phẩm tín dụng và dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu.

Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2, cho biết: Trước đây, địa phương chỉ có một ngân hàng thương mại nhà nước nên việc có thêm ngân hàng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong tiếp cận các dịch vụ ngân hàng. Qua đó, người dân có thêm lựa chọn về nguồn vốn, dịch vụ thanh toán và các giao dịch tài chính. Đây cũng là điều kiện để địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính của người dân, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc mở rộng mạng lưới ngân hàng đến cơ sở không chỉ đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng tăng mà còn góp phần đưa các dịch vụ tài chính đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa.