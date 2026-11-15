Xã Đầm Dơi kỳ vọng quảng bá thế mạnh ngành tôm tại Festival Tôm Cà Mau lần thứ II

Phát huy lợi thế vùng nuôi

Đầm Dơi là một trong những địa phương có thế mạnh về nuôi thuỷ sản của tỉnh Cà Mau, với ngành tôm giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu kinh tế, tạo sinh kế và thu nhập cho đông đảo người dân.

Những năm qua, địa phương khuyến khích người nuôi cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

Vùng nuôi tôm tại xã Đầm Dơi.

Tính đến ngày 5/11/2026, tổng sản lượng thuỷ sản của xã đạt 20.925 tấn, bằng 94,42% chỉ tiêu Nghị quyết năm và đạt 101,2% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó, sản lượng tôm đạt 15.078 tấn, bằng 90,83% chỉ tiêu Nghị quyết và đạt 102,7% chỉ tiêu tỉnh giao.

Kết quả này cho thấy ngành thuỷ sản tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt là đóng góp của ngành hàng tôm.

Phó Chủ tịch UBND xã Đầm Dơi Lê Tấn Công cho biết: “Nuôi thuỷ sản giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương. Xã vận động, khuyến khích người dân duy trì sản xuất, quan tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả các mô hình nuôi. Kết quả sản lượng thuỷ sản đạt trên 94% chỉ tiêu Nghị quyết và vượt chỉ tiêu tỉnh giao là tín hiệu tích cực. Thời gian tới, địa phương tiếp tục phát huy lợi thế vùng nuôi, khuyến khích người dân đổi mới phương thức sản xuất, chú trọng chất lượng sản phẩm, hướng đến phát triển ngành tôm hiệu quả và bền vững”.

Không chỉ chú trọng sản xuất tại vùng nuôi, xã Đầm Dơi còn phát huy sự tham gia của các cơ sở thu mua, cung ứng và chế biến thuỷ sản, kết nối sản phẩm với thị trường.

Sau 15 năm hoạt động, Công ty TNHH MTV Thuỷ sản Ngọc Thạch, ấp Tân Trung, cung ứng khoảng 60 tấn tôm các loại mỗi tháng, đồng thời duy trì quan hệ hợp tác với Công ty Minh Phú trong nhiều năm qua.

Tham gia Festival Tôm Cà Mau năm 2026, doanh nghiệp kỳ vọng mở rộng cơ hội quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và đối tác.

“Đến với Festival lần này, chúng tôi mong muốn giới thiệu những sản phẩm chất lượng, thể hiện thế mạnh của doanh nghiệp cũng như giá trị con tôm địa phương. Công ty đang nghiên cứu phương án mang tôm sống đến trưng bày để khách tham quan có thể trực tiếp quan sát, trải nghiệm, qua đó hiểu rõ hơn về chất lượng con tôm Cà Mau”, ông Phạm Minh Kiên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuỷ sản Ngọc Thạch, chia sẻ.

Doanh nghiệp sẽ giới thiệu các sản phẩm tôm chất lượng, quảng bá thế mạnh ngành hàng tôm địa phương đến khách tham quan.

Đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng

Cùng với phát huy lợi thế vùng nuôi, xã Đầm Dơi chú trọng nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ, hướng đến kiểm soát tốt quy trình sản xuất và giảm tác động đến môi trường.

Nổi bật là Hợp tác xã Nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn RAS tại ấp Bá Huê. Với công nghệ tuần hoàn, nguồn nước được xử lý, tái sử dụng trong quá trình nuôi, hạn chế xả thải trực tiếp ra môi trường, kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ tôm và nâng cao tính ổn định của mô hình.

Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn RAS tại ấp Bá Huê ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.

Trong điều kiện thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, an toàn sinh học và trách nhiệm môi trường, ứng dụng công nghệ là hướng đi cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm tôm.

Ông Trần Văn Mộng, Giám đốc Hợp tác xã Nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn RAS, ấp Bá Huê, cho biết: "Hợp tác xã xác định ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất là hướng đi cần thiết để nâng cao hiệu quả nuôi tôm. Chúng tôi mong muốn thông qua Festival Tôm Cà Mau 2026 có thêm cơ hội giới thiệu mô hình, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kết nối với doanh nghiệp và đối tác, từng bước mở rộng hướng phát triển cho hợp tác xã”.

Xã Đầm Dơi phát huy lợi thế nuôi tôm, chú trọng nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Với sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nuôi, xã Đầm Dơi đang từng bước phát huy lợi thế vùng nuôi gắn với đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thông qua Festival Tôm Cà Mau năm 2026, địa phương kỳ vọng quảng bá tiềm năng, kết nối thêm đối tác và mở rộng cơ hội tiêu thụ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị ngành hàng tôm và cải thiện thu nhập cho người dân./.