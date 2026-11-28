Tham dự lễ khởi công có đồng chí Huỳnh Văn Hiền, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đầm Dơi.

Lãnh đạo xã Đầm Dơi thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Xã Đầm Dơi được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Tân Duyệt, xã Tân Dân, thị trấn Đầm Dơi và một phần địa giới hành chính Xã Tạ An Khương trước đây. Các nhà bia ghi danh liệt sĩ tại những đơn vị hành chính cũ nằm ở các trụ sở không còn người trực tiếp trông coi, khiến nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng.

Nhằm tập trung công tác quản lý và phát huy giá trị lịch sử, Đảng uỷ xã Đầm Dơi thống nhất chủ trương xây dựng mới Nhà bia ghi danh liệt sĩ ngay tại trụ sở hành chính xã.

Công trình do Phòng Kinh tế xã làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng. Kiến trúc kết hợp hài hoà giữa phong cách hiện đại và truyền thống với kết cấu khung bê tông cốt thép, mái lợp ngói âm dương trang nghiêm. Điểm nhấn là khối bia trung tâm bằng đá granite đen, khắc chữ vàng tên 452 anh hùng liệt sĩ trên 4 mặt, bảo đảm tính thẩm mỹ và độ bền lâu dài.

Phối cảnh tổng thể công trình Nhà bia ghi danh liệt sĩ xã Đầm Dơi.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Lê Tấn Công nhấn mạnh: Việc xây dựng công trình không chỉ nhằm tập trung chăm sóc chu đáo nơi ghi danh các anh hùng liệt sĩ, mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

"Công trình sẽ trở thành “địa chỉ đỏ” để cán bộ, đảng viên và Nhân dân đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ; đồng thời là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ", ông Lê Tấn Công chia sẻ.

Phối cảnh cận cảnh hạng mục nhà bia chính.

Công trình có thời gian thi công dự kiến 60 ngày.

Hiện chính quyền địa phương đang đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 để phục vụ nhu cầu dâng hương, viếng liệt sĩ của Nhân dân trong dịp Tết cổ truyền./.