Xã Đắk Song triển khai cao điểm khám sức khỏe toàn dân

Người dân xã Đắk Song đến làm thủ tục khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí

Người dân chủ động tham gia

Sáng 20/10, tại Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song, nhiều người dân có mặt theo lịch hẹn để tham gia đợt khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí do địa phương triển khai. Với những người chưa có thói quen khám sức khỏe thường xuyên, chương trình tạo thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, chủ động hơn trong việc theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân và gia đình.

Ông Nguyễn Đình Tế, sinh năm 1955, ở thôn Tân Bình, cùng vợ và 2 con đến khám sức khỏe theo kế hoạch của địa phương. Ông cho biết, khi nghe thông báo về đợt khám, gia đình chủ động sắp xếp thời gian để tham gia. Trước đây, ông chưa từng đi khám sức khỏe theo hình thức này nên khá vui mừng khi được các nhân viên y tế thăm khám kỹ lưỡng.

Lãnh đạo UBND xã Đắk Song hướng dẫn người dân làm các thủ tục theo chương trình khám sức khỏe toàn dân

Vượt quãng đường khoảng 30 km đến khám, điều khiến ông Tế phấn khởi là mọi người dân đều được tiếp đón, thăm khám theo quy trình chung. Qua đó, ông có thêm điều kiện quan tâm đến sức khỏe của bản thân và những người trong gia đình.

Cùng tham gia đợt khám, chị Lê Thị Mai Sương ở thôn Buôn Ya Ri, đưa chồng đến Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song. Chị quan tâm đến việc thông tin khám sức khỏe được tích hợp trên hệ thống điện tử, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc theo dõi thông tin cá nhân.

Người dân xã Đắk Song kiểm tra thị lực trong quá trình khám sức khỏe

Theo chị Sương, việc quản lý thông tin sức khỏe trên môi trường điện tử sẽ giúp người dân chủ động tra cứu khi cần thiết, hạn chế tình trạng quên hoặc thất lạc giấy tờ. Đây cũng là điều người dân kỳ vọng khi việc khám sức khỏe được tổ chức gắn với quản lý thông tin sức khỏe lâu dài.

Để người dân tham gia thuận lợi, xã Đắk Song tổ chức khám theo từng khung giờ, đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ tại điểm khám. Cách làm này giúp điều tiết lượng người đến khám, hạn chế tập trung đông cùng thời điểm và bảo đảm việc khám, phục vụ diễn ra thuận lợi.

Các lực lượng chức năng phân luồng để đợt khám sức khỏe của người dân xã Đắk Song được thực hiện nhịp nhàng, hiệu quả

Huy động lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Theo ông Mai Trần Anh, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe toàn dân xã Đắk Song, địa phương tập trung vận động người dân hưởng ứng, tham gia khám sức khỏe theo kế hoạch. Đợt khám đầu tiên được triển khai từ ngày 17 - 22/10/2026. Mục tiêu Đắk Song đặt ra cho đợt này là khoảng 60 - 70% trong tổng số hơn 8.500 người dân trong xã sẽ được khám.

Để thực hiện kế hoạch, xã thành lập 6 tổ công tác phụ trách 6 thôn, bon. Các tổ được phân công nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, rà soát danh sách và hướng dẫn người dân tham gia khám. Thành phần tổ công tác có cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn, lực lượng công an, quân sự, nhân viên y tế cùng đại diện các tổ chức, đoàn thể tại địa bàn.

Xã Đắk Song huy động tối đa nhân lực, vật lực để đợt khám sức khỏe diễn ra thuận lợi

Xã Đắk Song triển khai phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, nhằm giúp người dân nắm được mục đích, ý nghĩa của việc khám sức khỏe và lịch khám cụ thể. Các tổ công tác đồng thời rà soát tình hình dân cư, phối hợp điều chỉnh danh sách và vận động người dân tham gia theo kế hoạch.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Mai Trần Anh, một trong những thuận lợi của đợt khám là sự đồng thuận, hưởng ứng và tinh thần trách nhiệm của người dân. Tuy nhiên, việc tổ chức khám cho số lượng lớn người dân cũng đặt ra yêu cầu về điều phối nhân lực, sắp xếp thời gian và giảm thời gian chờ đợi.

Hoạt động khám được chia theo ca với mục tiêu tất cả người dân đến trung tâm y tế đều được khám sức khỏe

Trên cơ sở đó, địa phương bố trí lịch khám thành các ca, mỗi ca kéo dài khoảng 1 - 1,5 giờ. Các lực lượng hỗ trợ được phân công phối hợp với đội ngũ y, bác sĩ của Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song để hướng dẫn người dân, thực hiện thủ tục và bảo đảm quá trình khám diễn ra thuận lợi.

Công tác phục vụ được triển khai từ sớm. Các bộ phận chủ động làm việc từ khoảng 6 giờ 30 phút vào buổi sáng và 12 giờ 30 phút vào buổi chiều, tiếp tục hỗ trợ cho đến khi người dân cuối cùng được phục vụ. Xã huy động tối đa cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang phối hợp với cơ sở y tế trong tổ chức đợt khám.

Người dân xã Đắk Song tích cực tham gia hoạt động khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí

Thông qua hoạt động khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, địa phương hướng đến việc tạo điều kiện để người dân được kiểm tra sức khỏe, sàng lọc các yếu tố nguy cơ và nhận tư vấn phù hợp. Đây cũng là cơ sở để nâng cao nhận thức về phòng bệnh, khuyến khích người dân quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân và gia đình.

Theo kế hoạch, xã Đắk Song sẽ tiếp tục triển khai các đợt khám dự kiến vào đầu và giữa tháng 11/2026. Địa phương phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ cho 100% người dân thuộc đối tượng theo kế hoạch trước ngày 30/11/2026.

Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Song Mai Trần Anh trực tiếp tham gia chỉ đạo hoạt động khám sức khỏe toàn dân

Với việc chủ động xây dựng phương án, phân công nhiệm vụ đến từng địa bàn và huy động các lực lượng cùng tham gia, xã Đắk Song đang tập trung triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe toàn dân. Kết quả thực hiện trong thời gian tới sẽ là cơ sở để đánh giá tiến độ, mức độ tham gia của người dân và hiệu quả tổ chức chương trình tại địa phương.