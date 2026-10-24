Xã Đắk Song phát huy sức dân mở đường giao thông

Chính quyền xã Đắk Song kiểm tra thực tế, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong quá trình triển khai dự án

Người dân đồng thuận mở đường

Sau khoảng 20 năm dựng nhà, làm hàng rào kiên cố, gia đình ông Trần Văn Chương ở bon B’lân, xã Đắk Song đã chủ động tháo dỡ 36 m hàng rào, lùi vào bên trong để phục vụ việc mở rộng đường giao thông. Hơn nửa tháng qua, phần hàng rào cũ được dỡ bỏ, tạo mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai công trình.

Nhà nước mở rộng đường bao nhiêu thì mình hiến bấy nhiêu, đủ rộng cho đường đi lại thì thôi. Ông Trần Văn Chương, bon B’lân, xã Đắk Song

Người dân xã Đắk Song phấn khởi chia sẻ niềm vui khi đường giao thông được nâng cấp, mở rộng

Tại bon B’lân, một số hộ dân khác cũng tự nguyện tháo dỡ hàng rào bê tông, hàng rào lưới B40 quanh rẫy, lùi vào phía trong để dành mặt bằng cho công trình.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Song Trần Văn Quảng, dự án Nâng cấp đường từ Tỉnh lộ 682 đi thôn 4 và thôn Hà Nam Ninh nhận được sự đồng thuận của người dân.

Sau khi công trình khởi công, hầu hết các hộ đã chủ động tháo dỡ hàng rào, lùi vào bên trong từ 1 - 3 m theo yêu cầu thiết kế. Đến nay, dự án cơ bản không gặp vướng mắc lớn liên quan đến mặt bằng.

Mặt bằng tại dự án Nâng cấp đường từ Tỉnh lộ 682 đi thôn 4 và thôn Hà Nam Ninh, xã Đắk Song đã cơ bản được bàn giao

Dự án có chiều dài 2,5 km, khởi công vào cuối tháng 8/2026. Công trình tập trung sửa chữa những đoạn mặt đường hư hỏng, gia cố nền, tăng cường mặt đường bằng bê tông nhựa, đồng thời bổ sung hệ thống thoát nước và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối khu dân cư với Tỉnh lộ 682, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Việc các hộ chủ động lùi hàng rào giúp đơn vị thi công có thêm mặt bằng để triển khai các hạng mục theo thiết kế.

Mặt bằng được bàn giao, tạo điều kiện thuận lợi để thi công các dự án nâng cấp đường giao thông tại xã Đắk Song

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông

Cùng với dự án trên, xã Đắk Song triển khai nâng cấp đường từ thôn Hà Nam Ninh đi thôn Đắk Hòa. Công trình gồm hai đoạn tuyến, tổng chiều dài hơn 2 km, với nền đường rộng 6,5 m và mặt đường rộng 3,5 m. Dự án dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2027.

Người dân bon B'lân, xã Đắk Song tự tháo dỡ hàng rào để phục vụ dự án nâng cấp đường giao thông

Các hạng mục chính gồm gia cố mặt đường bằng bê tông nhựa trên nền móng cấp phối đá dăm, hoàn thiện hệ thống thoát nước và bổ sung các hạng mục an toàn giao thông. Khi đưa vào sử dụng, tuyến đường sẽ góp phần cải thiện kết nối giữa các khu dân cư, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa.

2 dự án nằm trong kế hoạch đầu tư hạ tầng giao thông của xã, được đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh. Theo Chủ tịch UBND xã Đắk Song Nguyễn Ngọc Thân, trong 10 tháng năm 2026, địa phương được giao hơn 28 tỷ đồng vốn đầu tư công để triển khai 9 dự án, gồm các công trình giao thông và mương nội đồng.

Đến hết tháng 10, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn do xã quản lý đạt 79% kế hoạch, trong khi nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt 74%.

Lãnh đạo xã Đắk Song kiểm tra thực tế các dự án nâng cấp đường giao thông trên địa bàn

Trong những tháng cuối năm, địa phương tập trung đôn đốc tiến độ thi công, tháo gỡ khó khăn và hoàn thiện thủ tục các dự án dự kiến mở mới. Xã cũng tiếp tục phối hợp tổ chức họp dân, vận động người dân và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Chủ tịch UBND xã Đắk Song Nguyễn Ngọc Thân, đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi góp phần tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Qua tuyên truyền, vận động, người dân địa phương ủng hộ các dự án, góp phần tạo thuận lợi cho quá trình triển khai công trình.

Cơ sở hạ tầng tại xã Đắk Song ngày càng thay đổi theo hướng khang trang, đồng bộ hơn

Thời gian tới, xã tiếp tục đôn đốc tiến độ, xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể, phấn đấu đưa các công trình vào sử dụng đúng kế hoạch.

Cùng với việc triển khai các hạng mục xây dựng, địa phương tiếp tục vận động người dân phối hợp tạo mặt bằng phục vụ thi công.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đắk Song Nguyễn Ngọc Thân

Việc người dân chủ động phối hợp với địa phương là một trong những yếu tố giúp công trình triển khai thuận lợi, hướng đến cải thiện điều kiện đi lại và kết nối giao thông.