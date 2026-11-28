Hội nghị định hướng phát triển khuyến nông cộng đồng xã Đắk Sắk

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về vai trò của khuyến nông cộng đồng trong hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Bên cạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, lực lượng này còn có nhiệm vụ nắm bắt nhu cầu, hướng dẫn quy trình sản xuất, xây dựng mô hình hiệu quả và kết nối nông dân với cơ quan chuyên môn, hợp tác xã, doanh nghiệp để tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Các tình huống thực tế như phòng trừ dịch bệnh cây trồng, định hướng mở rộng diện tích theo biến động giá nông sản, ứng phó với mưa lớn, hạn hán và thiếu nước tưới cũng được đưa ra thảo luận. Qua đó, giúp khuyến nông viên nâng cao kỹ năng nắm bắt tình hình, phát hiện vấn đề và phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ người dân kịp thời.

Xã Đắk Sắk khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu

Định hướng năm 2027, xã Đắk Sắk tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ khuyến nông viên; tăng cường tập huấn thực hành tại đồng ruộng, vườn, trang trại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý dữ liệu sản xuất, cảnh báo thời tiết, dịch bệnh và thông tin thị trường.

Địa phương cũng khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn sản xuất với liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Hội nghị góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khuyến nông từ cơ sở, phát huy vai trò cầu nối giữa nông dân với cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp, hướng đến tổ chức sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập và phát triển nông nghiệp bền vững.