Xã Đắk Mil kết nghĩa với Đồn Biên phòng Đắk M'Bai

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phan Văn Thân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Lê Văn Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Mil; Trung tá Lương Đình Hùng, Chính trị viên và Trung tá Lưu Văn Thiêm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắk M’Bai, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Xã Đắk Mil và Đồn Biên phòng Đắk M’Bai kết nghĩa

Tại buổi lễ, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, thực hiện các hoạt động dân vận, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và chăm lo an sinh xã hội. Qua đó, phát huy sức mạnh đoàn kết quân - dân, góp phần xây dựng địa bàn vững mạnh, giữ vững an ninh, trật tự.

Dịp này, xã Đắk Mil trao tặng phần quà hỗ trợ hoàn thiện công trình thể thao “Rèn luyện sức khỏe - Vững vàng biên cương” tại Đồn Biên phòng Đắk M’Bai

Dịp này, xã Đắk Mil trao tặng phần quà hỗ trợ hoàn thiện công trình thể thao “Rèn luyện sức khỏe - Vững vàng biên cương” tại Đồn Biên phòng Đắk M’Bai. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của địa phương đối với cán bộ, chiến sĩ biên phòng, góp phần vun đắp nghĩa tình quân - dân, cùng chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.