Xã Đại Xuyên phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng đường 428 trong năm 2026
Xã Đại Xuyên phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 428 qua địa bàn trong năm 2026. Tuy nhiên, trên toàn tuyến dài 7,5 km với hơn 177.000 m² đất cần thu hồi, địa phương hiện còn vướng mắc tại 209 hộ gia đình, cá nhân liên quan tới gần 26.000 m², nằm xôi đỗ ở nhiều vị trí với tổng chiều dài hơn 2 km.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-dai-xuyen-phan-dau-hoan-thanh-giai-phong-mat-bang-duong-428-trong-nam-2026-246261127201506101.htm