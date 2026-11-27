Thực hiện thỏa thuận hợp tác năm 2026 giữa UBND tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Chính quyền tỉnh Viêng Chăn (CHDCND Lào), từ ngày 22 đến 26/11, đoàn công tác của Sở Y tế Lào Cai do đồng chí Lục Hậu Giang - Phó Giám đốc sở, làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại một số đơn vị, địa phương của tỉnh Viêng Chăn. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên và các phòng chức năng thuộc sở.