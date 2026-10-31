Xã Đại Xuyên đưa tiện ích số đến từng nhà văn hóa thôn

Nhà văn hóa số - điểm kết nối cộng đồng trên không gian mạng

Sáng 31-10, UBND xã Đại Xuyên tổ chức hội nghị ra mắt thí điểm mô hình “Nhà văn hóa số” tại Nhà văn hóa thôn Tri Thủy. Đây là hoạt động cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số từ cơ sở, đưa các tiện ích công nghệ đến gần hơn với người dân, nhất là những người còn gặp khó khăn khi tiếp cận các nền tảng số.

Các đồng chí lãnh đạo xã Đại Xuyên và đại biểu tham quan mô hình Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp mở tài khoản ngân hàng, tạo mã QR và các thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: PV

Theo kế hoạch triển khai giai đoạn 2026-2027, xã Đại Xuyên xác định nhà văn hóa thôn là địa điểm thuận lợi để tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ. Không gian sinh hoạt cộng đồng quen thuộc được bổ sung thiết bị và các tiện ích phục vụ tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính, hội họp trực tuyến, học tập và giao lưu.

Đến nay, UBND xã đã đầu tư trang thiết bị cơ bản cho 23/23 nhà văn hóa thôn, gồm máy tính, máy in, máy scan... Trong đó, các hạng mục thuộc giai đoạn đầu tư mô hình tại 14 thôn và trụ sở UBND xã được triển khai với hệ thống máy tính, thiết bị hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến, màn hình và các phương tiện sinh hoạt cộng đồng. Xã cũng chỉ đạo cải tạo, chỉnh trang 13 nhà văn hóa; triển khai hệ thống camera giám sát với danh mục đầu tư gồm thiết bị giám sát tập trung và 56 camera IP tại các nhà văn hóa thôn.

Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên Hoàng Tuân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PV

Cùng với hạ tầng, Đoàn Thanh niên xã đã thành lập 5 câu lạc bộ Thanh niên số, bước đầu hình thành lực lượng nòng cốt phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị, internet và các dịch vụ số tại cơ sở.

Tại hội nghị, xã Đại Xuyên cũng tổ chức công bố, trao quyết định công nhận Ban Chủ nhiệm nhà văn hóa các thôn; triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, mở tài khoản ngân hàng, tạo mã QR và thanh toán không dùng tiền mặt. Việc trưng bày, giới thiệu các ứng dụng tiện ích phục vụ kinh doanh, chuyển đổi số và ra mắt mô hình “Tuyến đường kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt” tại thôn Tri Thủy góp phần mở rộng hoạt động chuyển đổi số từ nhà văn hóa ra các không gian sinh hoạt, kinh doanh thường ngày.

Tại thôn Tri Thủy, việc ra mắt mô hình “Nhà văn hóa số” nhận được sự đồng tình của cán bộ và người dân. Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tri Thủy Vũ Hồng Dĩnh cho biết, ngay sau khi nhận được kế hoạch của UBND xã, thôn đã tuyên truyền đến các chi bộ, đoàn thể và nhân dân, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để đưa mô hình vào hoạt động. Các tiện ích số đặt tại nhà văn hoá số sẽ giúp giảm thời gian đi lại, hạn chế giấy tờ và thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục hành chính. Theo ông Vũ Hồng Dĩnh, để mô hình hoạt động hiệu quả, cần tập huấn kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cơ sở, có sự tham gia của các đoàn thể và cả hệ thống chính trị.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Nhà văn hoá số thôn Tri Thuỷ, xã Đại Xuyên. Ảnh: PV

Từ góc độ lực lượng trực tiếp hỗ trợ người dân, chị Nguyễn Thị Quyên, Bí thư chi đoàn thôn Hoàng Nguyên, Đội trưởng Đội chuyển đổi số Đoàn Thanh niên xã Đại Xuyên cho biết, nhiều người dân, trong đó có người trung tuổi và cao tuổi khi được hướng dẫn tận tình, cụ thể theo cách “cầm tay chỉ việc” đã dần tự tin hơn trong tiếp cận công nghệ và thực hiện các thủ tục trực tuyến. Tuy nhiên, để nhà văn hóa số không trở thành nơi chỉ có thiết bị mà thiếu hoạt động, cần bố trí lực lượng nòng cốt thường xuyên, bảo đảm có người hướng dẫn, hỗ trợ khi người dân có nhu cầu.

Người dân thôn Tri Thủy Tạ Tuấn Sửu cũng bày tỏ mong muốn mô hình được duy trì lâu dài, giúp người dân nâng cao kỹ năng số, hiểu và sử dụng các dịch vụ trực tuyến, tiếp cận thông tin thuận lợi hơn. Theo ông, nhà văn hóa số sẽ phát huy giá trị khi người dân thực sự đến học tập, thực hành và sử dụng các tiện ích công nghệ trong đời sống.

Lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo

Một trong những yếu tố quyết định hiệu quả của nhà văn hóa số là khả năng hỗ trợ trực tiếp người dân, nhất là người cao tuổi và những người chưa thành thạo công nghệ. Bởi dù thiết bị được trang bị đầy đủ, nếu thiếu người hướng dẫn và hoạt động thường xuyên, các tiện ích khó phát huy hết công năng.

Trao quyết định công nhận Ban Chủ nhiệm nhà văn hóa các thôn. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên Hoàng Tuân nhấn mạnh, giá trị của nhà văn hóa số không nằm ở số lượng máy tính, máy in hay thiết bị được trang bị, mà phải được thể hiện qua số người dân được phục vụ, khả năng tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn và những tiện ích thiết thực trong đời sống.

Theo ông Hoàng Tuân, để mô hình không chỉ "ra mắt" trên giấy mà thực sự “sống” trong đời sống cộng đồng, trong thời gian tới, xã tiếp tục quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống thiết bị đã đầu tư; chuyển trọng tâm từ "đầu tư thiết bị" sang "tổ chức hoạt động phục vụ nhân dân"; xây dựng quy chế quản lý, khai thác thiết bị, phân công người chịu trách nhiệm tại từng nhà văn hóa, duy trì lịch sinh hoạt và hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ số. Đặc biệt, cần phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên và các Câu lạc bộ Thanh niên số trong hỗ trợ người cao tuổi, người còn hạn chế kỹ năng công nghệ; hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, giao dịch an toàn và nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, xã tiếp tục đưa công nghệ vào từng ngóc ngách của đời sống cộng đồng: đẩy mạnh dùng mã QR tra cứu thông tin, tương tác qua các nhóm cộng đồng trên nền tảng iHanoi, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt khi mua bán, sinh hoạt để tiến tới mô hình thôn thông minh.

"Theo kế hoạch, năm 2026 này xã phấn đấu xây dựng tối thiểu 14 mô hình Nhà văn hóa số, và đến năm 2027 sẽ nhân rộng ra 100% các thôn trên địa bàn. Để đạt mục tiêu này, địa phương cần gắn việc mở rộng với khả năng khai thác thực tế, nguồn nhân lực, kinh phí duy trì, đường truyền và công tác bảo đảm an toàn thông tin", ông Hoàng Tuân nhấn mạnh.

Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: PV

Mô hình nhà văn hóa số tại thôn Tri Thuỷ đã và đang trở thành nơi người dân có thể học hỏi, thực hành và thụ hưởng các tiện ích công nghệ ngay tại địa bàn cư trú. Khi được vận hành thường xuyên, có người hướng dẫn và nội dung hoạt động sát nhu cầu, mô hình sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách số, tạo nền tảng để xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại tại Đại Xuyên.