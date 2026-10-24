Xã Đại Thanh: Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa - xã hội

Lan tỏa giá trị di sản bằng truyền thông số

Ngày 18-10, UBND xã Đại Thanh tổ chức livestream giới thiệu chùa Linh Xá - di tích mang giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa, gắn bó với đời sống tinh thần của Nhân dân địa phương. Trước đó một ngày, chương trình livestream về đình Vĩnh Ninh, còn gọi là đình Bà Tía, cũng đưa những câu chuyện lịch sử, tín ngưỡng và nét kiến trúc truyền thống của ngôi đình cổ đến với đông đảo người xem trên các nền tảng số.

Đây là những hoạt động cụ thể trong đợt triển khai Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số của UBND xã Đại Thanh, nhằm quảng bá sản phẩm đặc trưng, di tích lịch sử, nét đẹp văn hóa và các giá trị truyền thống trên địa bàn.

Chùa Linh Xá được giới thiệu trong phiên livestream của UBND xã Đại Thanh ngày 18-10-2026. Ảnh: PV

Qua phiên livestream ngày 18-10, người xem được tìm hiểu về chùa Linh Xá, ngôi chùa nằm giữa không gian làng quê truyền thống, hướng nhìn ra sông Nhuệ. Quần thể di tích gồm các hạng mục Tam quan, Tam bảo, Nhà tổ, Nhà mẫu, Nhà khách và khu mộ tháp. Khu vực Tiền đường, Thượng điện còn lưu giữ những dấu ấn kiến trúc, điêu khắc thời Nguyễn, có niên đại từ thế kỷ XIX. Đặc biệt, hệ thống 13 bia đá là nguồn tư liệu góp phần tìm hiểu lịch sử ngôi chùa, phong tục và đời sống tín ngưỡng của cộng đồng qua các thời kỳ. Năm 2007, chùa Linh Xá được UBND thành phố Hà Nội xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật.

Trước đó, phiên livestream về đình Bà Tía, thôn Vĩnh Ninh giúp người xem tìm hiểu thêm về một địa chỉ văn hóa giàu dấu ấn lịch sử của địa phương. Theo tư liệu giới thiệu, đình được xây dựng năm 1812, tôn tạo năm 1925, mang bố cục kiến trúc hình chữ Đinh, với những mảng chạm khắc truyền thống như tứ linh, tứ quý. Đình thờ ba vị Thành hoàng, trong đó có Trương Tử Nương, tức Bà Tía – nhân vật được lưu truyền trong thần tích và truyền thuyết dân gian địa phương về tinh thần chiến đấu chống quân xâm lược thời Hai Bà Trưng. Di tích hiện còn lưu giữ nhiều di vật, cổ vật, trong đó có 23 đạo sắc phong. Năm 1980, đình Vĩnh Ninh được xếp hạng Di tích lịch sử – kiến trúc – nghệ thuật cấp quốc gia.

Điểm đáng chú ý là các giá trị di sản không chỉ được giới thiệu qua những dòng thông tin ngắn mà còn được truyền tải bằng hình ảnh trực quan, lời kể và không gian thực tế của di tích. Nhờ đó, người xem có thể tiếp cận những câu chuyện về lịch sử, kiến trúc, tín ngưỡng ngay trên thiết bị cá nhân, không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý hay thời gian tham quan.

Các phiên livestream cũng nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của người dân. Sau chương trình giới thiệu chùa Linh Xá, tài khoản Facebook Nguyên Lợi bình luận: “Chùa đẹp và bình an quá”, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn vì di sản văn hóa của xã được giới thiệu rộng rãi. Với phiên livestream về đình Vĩnh Ninh, tài khoản Facebook Nguyễn Nga bày tỏ niềm tự hào về ngôi đình cổ của thôn; tài khoản Đỗ Lê Khánh Hòa cho rằng chương trình giúp người dân hiểu thêm về lịch sử di tích, đồng thời tạo cơ hội để thế hệ trẻ tìm hiểu truyền thống quê hương.

Những phản hồi này cho thấy, việc ứng dụng nền tảng số vào quảng bá di sản không chỉ góp phần mở rộng độ phủ thông tin mà còn khơi gợi sự quan tâm của cộng đồng đối với các giá trị văn hóa tại địa phương. Khi người dân có thêm cơ hội tìm hiểu lịch sử nơi mình sinh sống, ý thức gìn giữ di tích và phát huy bản sắc truyền thống cũng có điều kiện được bồi đắp.

Đình Bà Tía, thôn Vĩnh Ninh được giới thiệu trong phiên livestream của UBND xã Đại Thanh ngày 17-10-2026. Ảnh: PV

Cùng với quảng bá di sản, xã Đại Thanh từng bước đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền trên các kênh số. Trong 9 tháng năm 2026, địa phương đã đăng tải hơn 70 tin, bài, video về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính và kỹ năng số. Cổng thông tin điện tử có 565 tin, bài; fanpage “Đại Thanh - Đất và Người” đăng tải 1.600 bài viết, đồ họa và nội dung tuyên truyền.

Việc phối hợp giữa phát thanh truyền thống và các nền tảng trực tuyến giúp thông tin được truyền tải bằng nhiều hình thức, phù hợp hơn với nhu cầu tiếp cận của từng nhóm người dân. Đây cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục phát triển các nội dung số gắn với đời sống văn hóa, lịch sử và cộng đồng dân cư.

Ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đời sống

Không dừng ở lĩnh vực tuyên truyền, xã Đại Thanh đang từng bước đưa công nghệ số vào các dịch vụ thiết yếu, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Trong lĩnh vực y tế, việc cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử và sử dụng căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử VNeID trong khám, chữa bệnh góp phần giảm bớt giấy tờ, hỗ trợ tra cứu thông tin và tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế.

Theo báo cáo của địa phương, 100% lượt khám, chữa bệnh thuộc phạm vi thống kê đã sử dụng căn cước công dân hoặc VNeID thay cho thẻ bảo hiểm y tế. Trong lĩnh vực giáo dục, UBND xã Đại Thanh triển khai hợp tác với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giai đoạn 2026–2030, hướng tới thúc đẩy giáo dục STEM/STEAM, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bồi dưỡng giáo viên và phát triển học liệu số.

Cùng với đó, địa phương triển khai ứng dụng công nghệ trong quản lý an toàn thực phẩm tại trường học thông qua hệ thống HanoiCheck. Các trường công lập đã được cấp tài khoản theo từng giai đoạn, trong đó việc cấp tài khoản cho các trường mới hình thành sau sắp xếp tiếp tục được thực hiện.

UBND xã Đại Thanh ký kết hợp tác với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong lĩnh vực giáo dục số. Ảnh: PV

Ở cấp cơ sở, hệ thống điều hành thông minh (IOC) với 198 camera tích hợp trí tuệ nhân tạo được khai thác phục vụ giám sát, quản lý địa bàn. Hệ thống kết nối trực tuyến với 21 thôn và 20 đơn vị sự nghiệp công lập, hỗ trợ trao đổi thông tin và phối hợp xử lý công việc.

Để người dân có thể tiếp cận và sử dụng các tiện ích số, xã Đại Thanh chú trọng phát triển hạ tầng kết nối và hỗ trợ kỹ năng. 100% nhà văn hóa thôn được trang bị Wi-Fi miễn phí; các mô hình “Thôn số”, nhóm kết nối cộng đồng và tổ chuyển đổi số cộng đồng tiếp tục được triển khai, rà soát, kiện toàn. Thông qua hoạt động hướng dẫn tại cơ sở, người dân có thêm cơ hội làm quen với dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng số và phương thức trao đổi thông tin trên môi trường mạng.

Theo báo cáo triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xã Đại Thanh theo dõi 95 nhiệm vụ, trong đó 65 nhiệm vụ đã hoàn thành và 30 nhiệm vụ đang được thực hiện trong thời hạn.

Từ những phiên livestream giới thiệu chùa Linh Xá, đình Vĩnh Ninh đến việc ứng dụng công nghệ trong y tế, giáo dục và quản lý đời sống, xã Đại Thanh đang từng bước gắn chuyển đổi số với nhu cầu thực tế của cộng đồng. Khi công nghệ được sử dụng để lan tỏa di sản, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo thuận lợi cho người dân, chuyển đổi số sẽ trở thành một phương thức thiết thực để gìn giữ bản sắc văn hóa, phát triển con người và xây dựng đời sống xã hội hiện đại.