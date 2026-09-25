Xã Đại Thanh: Tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Chiều 25-9, Đảng ủy xã Đại Thanh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ Chín, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Quyết

Đồng bộ trong lãnh đạo, điều hành

9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã Đại Thanh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ Thành ủy giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng ủy tổ chức 65 hội nghị, cho ý kiến đối với 258 nội dung trọng tâm; tiếp nhận 2.008 văn bản chỉ đạo của trung ương, Thành ủy Hà Nội và ban hành 1.045 văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, gắn với đổi mới phương thức hoạt động và đẩy mạnh chuyển đổi số. 100% chi bộ đăng ký lịch sinh hoạt và đánh giá chất lượng sinh hoạt trên hệ thống phần mềm; tỷ lệ đảng viên sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” đạt 99,55%. Nhiều cách làm mới được triển khai như ấn phẩm điện tử “Thông tin nội bộ số”, “Cẩm nang số nghiệp vụ công tác đảng viên”, trợ lý ảo “Đại Thanh - Hỏi đáp công tác Đảng, công tác MTTQ và các đoàn thể”.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo kế hoạch, chú trọng kết hợp giám sát trên nền tảng số với kiểm tra thực địa. Cùng với đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị được quan tâm. Toàn xã đã tiếp 363 lượt với 371 công dân; xử lý 146 đơn, trong đó đã giải quyết 113/128 đơn thuộc diện phải giải quyết, đạt 88,3%. Hệ thống iHanoi tiếp nhận 697 phản ánh, kiến nghị; đã giải quyết 441 phản ánh, đạt 88,7% số phản ánh đủ điều kiện xử lý.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Quyết

Hoạt động của HĐND xã đi vào nền nếp. HĐND đã tổ chức 2 kỳ họp, ban hành 20 nghị quyết thuộc thẩm quyền; thực hiện 6 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề. Công tác số hóa dữ liệu, tiếp công dân, xử lý đơn thư và ý kiến cử tri tiếp tục được triển khai.

Về phát triển kinh tế - xã hội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 644,5 tỷ đồng, bằng 56% dự toán; thu ngân sách xã ước đạt hơn 626,5 tỷ đồng, bằng 55% dự toán. Thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đạt 139 tỷ đồng; dự kiến tiếp tục tổ chức đấu giá vào cuối tháng 9 với số thu khoảng 197 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục có chuyển biến. Xã duy trì website chosodaithanh.com với 40 hộ kinh doanh và khoảng 200 sản phẩm; tổ chức các phiên livestream quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề, thu hút từ 4.600-5.000 lượt xem mỗi phiên, bình quân hơn 400 đơn hàng/phiên. Đến nay, Đại Thanh có 36 sản phẩm OCOP, trong đó 22 sản phẩm 4 sao và 14 sản phẩm 3 sao.

Khen thưởng các tập thể đạt giải tại Hội thi trực tuyến "Nâng cao năng lực số và nghiệp vụ công tác Đảng" xã Đại Thanh năm 2026. Ảnh: Hoàng Quyết

Công tác an sinh xã hội được bảo đảm. Xã đã thăm, tặng quà dịp lễ, Tết cho 3.453 đối tượng với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng; chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng cho 35.344 lượt người có công và đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí hơn 41,27 tỷ đồng.

Công tác cải cách hành chính, từ đầu năm đến nay, xã tiếp nhận 10.800 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 3.722 hồ sơ trực tuyến; 99,1% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc những tháng cuối năm

Một trong những nhiệm vụ được xã Đại Thanh tập trung trong 9 tháng qua là đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai và giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc. Tổng kế hoạch vốn sau điều chỉnh, bổ sung là 1.200 tỷ đồng; đến ngày 13-9, giải ngân đạt 502 tỷ đồng, tương đương 42,68%.

Đối với công tác GPMB, xã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân di dời mồ mả và thực hiện các thủ tục liên quan. Chiến dịch “45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai” được triển khai với sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Đến nay, xã đã hoàn thành cơ sở dữ liệu 28.222/33.976 thửa đất, đồng thời bàn giao danh sách 2.416 thửa đất cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để tiếp tục xử lý, cập nhật trên hệ thống.

Cùng đó, lĩnh vực trật tự đô thị, môi trường cũng được tăng cường quản lý. Xã đã kiểm tra 104 công trình, xử phạt một công trình xây dựng không phép và 11 trường hợp vi phạm về đất đai; triển khai các điểm tập kết tạm thời rác thải sinh hoạt, vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng.

Khen thưởng các cá nhân đạt giải tại Hội thi trực tuyến "Nâng cao năng lực số và nghiệp vụ công tác Đảng" xã Đại Thanh năm 2026. Ảnh: Hoàng Quyết

Đối với 5 điểm nghẽn, xã đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Trong lĩnh vực giao thông, lực lượng chức năng thường xuyên phân luồng, xử lý vi phạm dừng, đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Một số vị trí thường xuyên ùn tắc như các được tập trung xử lý. 100% tuyến đường trọng điểm được trang bị camera giám sát.

Xã tổ chức 26 buổi ra quân được tổ chức, vận động 106 hộ kinh doanh tự tháo dỡ 8 mái che, mái vẩy, 24 bục bệ và 105 biển quảng cáo. Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 238 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, với tổng số tiền xử phạt 109 triệu đồng.

Triển khai 5 đợt ra quân xóa các điểm đen về môi trường, duy trì tổng vệ sinh vào chiều thứ Sáu và sáng thứ Bảy hằng tuần. Về an toàn thực phẩm, xã duy trì mạng lưới tổ tự giám sát tại 19 thôn, tăng cường giám sát các bếp ăn tập thể. Từ đầu năm, 48 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể được kiểm tra; 8 cơ sở vi phạm bị xử phạt hành chính.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Thanh Trần Thị Vân phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hoàng Quyết

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Thanh Trần Thị Vân đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số nhiệm vụ cần phải tập trung trong thời gian tới, nhất là phát triển đảng viên, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, GPMB và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong 3 tháng cuối năm, xã xác định tiếp tục rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, duy trì kiểm đếm tiến độ theo tuần, theo tháng; tập trung nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ còn lại. Công tác GPMB được xác định là một trọng tâm, trong đó đẩy nhanh tiến độ 16 dự án, gồm nhiều dự án hạ tầng giao thông, đô thị, giáo dục quan trọng.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp xử lý công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy; không để phát sinh vi phạm mới; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải cách hành chính, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục, an sinh xã hội và vệ sinh an toàn thực phẩm.