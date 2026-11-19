Chiều 19-11, thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội về quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân, Đảng ủy xã Đại Thanh tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ năm 2026 giữa Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND xã với đại diện nhân dân trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Đại Thanh Đặng Đức Quỳnh và Chủ tịch UBND xã Đại Thanh Nguyễn Văn Hưng tại hội nghị đối thoại. Ảnh: Mai Duyên

Nhiều kiến nghị tập trung vào GPMB, đất đai và hạ tầng dân sinh

Tại hội nghị, xã Đại Thanh đã tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh trực tiếp những vấn đề gắn liền với đời sống dân sinh, tập trung vào các nhóm lĩnh vực: Công tác GPMB, tiến độ đầu tư dự án, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Cụ thể, đối với Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, người dân thôn Tả Thanh Oai phản ánh dù việc chi trả bồi thường đất nông nghiệp cơ bản hoàn thành, nhưng các khoản hỗ trợ gạo khẩu ăn theo, hoa màu và tài sản trên đất vẫn cần tiếp tục giải quyết. Cùng nội dung này, người dân thôn Nhân Hòa đề nghị làm rõ chính sách hỗ trợ khẩu ăn theo cho các trường hợp chưa được hưởng, đồng thời sớm chi trả kinh phí liên quan đến đường cấp nước tưới tiêu của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và tài sản đã kiểm đếm.

Người dân nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Duyên

Tiến độ các dự án hạ tầng cũng là mối quan tâm lớn tại nhiều khu dân cư. Người dân thôn Vĩnh Ninh kiến nghị quan tâm đầu tư hạ tầng Khu cây xanh tâm linh Nghèn I; cử tri thôn Yên Ngưu, thôn Phân Lân 105 đề nghị đẩy nhanh tiến độ tuyến đường ven sông Thanh Liệt - Tam Hiệp - Văn Điển. Tại thôn Hữu Từ, người dân mong muốn dự án đường làng nghề Hữu Hòa và Trường Tiểu học Hữu Hòa cơ sở 2 sớm triển khai, trong khi tuyến đường 70 đoạn qua Phan Trọng Tuệ chậm tiến độ cũng được phản ánh gay gắt.

Riêng tại Khu đô thị Đại Thanh, cư dân đề nghị bổ sung hệ thống loa truyền thanh, đèn chiếu sáng các trục đường nội bộ; đồng thời mong muốn được thông tin, đối thoại rõ hơn về dự thảo nghị quyết liên quan đến các căn hộ dự kiến di dời theo Công văn số 24160/SXD-Ktr ngày 27-10-2026 của Sở Xây dựng Hà Nội. Bên cạnh đó, việc khu đô thị chưa được doanh nghiệp bàn giao về UBND thành phố quản lý được người dân chỉ ra là nguyên nhân dẫn đến nhiều bất cập về an sinh xã hội, trường học, trật tự xây dựng, cấp "sổ đỏ" và đăng ký thường trú.

Người dân nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mai Duyên

Ở lĩnh vực đất đai, người dân thôn Siêu Quần đề nghị làm rõ cơ chế tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các hộ bị đối trừ khi thực hiện Nghị định 64/CP.

Ngoài ra, các vấn đề về môi trường và trật tự đô thị cũng được kiến nghị, cụ thể như: Thay thế cột điện cũ thấp, xử lý dây điện chằng chịt ở Ích Vịnh; sửa chữa đèn chiếu sáng tại thôn Phân Lân 105; di dời điểm tập kết rác gây mất vệ sinh, cản trở giao thông trên đường đôi khu liền kề Đại Thanh; tăng cường xử lý tình trạng ô tô đỗ dưới lòng đường, vỉa hè và bán hàng rong quanh khu vực trường học ở Tả Thanh Oai.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Mai Duyên

Những ý kiến thẳng thắn này cho thấy, mối quan tâm của người dân gắn chặt với quyền lợi cụ thể và chất lượng môi trường sống hằng ngày. Việc tiếp nhận đầy đủ, phân loại rõ từng nhóm vấn đề là cơ sở quan trọng để xã xác định thẩm quyền và lộ trình giải quyết phù hợp.

Kinh tế - xã hội giữ nhịp tăng trưởng, dồn lực gỡ khó GPMB

Thông tin tới các đại biểu, lãnh đạo UBND xã Đại Thanh cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính với không ít khó khăn, thách thức. Song, nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của xã vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật.

Ước thực hiện cả năm 2026, xã hoàn thành 22/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao (1 chỉ tiêu về trường chuẩn quốc gia không đánh giá do thực hiện sáp nhập trường). Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước tăng 11,9%, vượt chỉ tiêu HĐND xã giao, với cơ cấu chuyển dịch tích cực: công nghiệp - xây dựng chiếm 53,1%, dịch vụ 45% và nông nghiệp chỉ còn 1,9%.

Thu ngân sách đạt kết quả ấn tượng: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 912,4 tỷ đồng (bằng 128% dự toán thành phố và HĐND xã giao); thu ngân sách xã ước đạt hơn 1.049,8 tỷ đồng (bằng 120% dự toán). Các lĩnh vực an sinh xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục chuyển biến rõ nét.

Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thanh Nguyễn Mạnh Hiến thông tin về tình hình GPMB các dự án trên địa bàn. Ảnh: Mai Duyên

Đặc biệt, công tác GPMB các dự án trọng điểm ghi nhận nhiều điểm sáng. Tại Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, xã đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất đối với 100% số hộ (5.833/5.833 hộ), tổng kinh phí chi trả khoảng 7.015 tỷ đồng, bàn giao toàn bộ 737,02ha mặt bằng. Nhiều dự án khác cũng về đích hoặc tiệm cận đích như: Trung tâm Văn hóa - Thể thao và cây xanh xã Vĩnh Quỳnh (hoàn thành chi trả 101/101 hộ, bàn giao 1,63ha); Trạm biến áp 220kV Văn Điển và đấu nối (62/62 hộ); đường liên xã Thanh Liệt - Tam Hiệp - thị trấn Văn Điển (chi trả 665/679 hộ, đạt gần 98%)...

Dù vậy, khối lượng GPMB thời gian tới vẫn rất lớn ở các dự án trọng điểm như: Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết đô thị; đường ven sông Thanh Liệt - Tam Hiệp - thị trấn Văn Điển; đường Vành đai 3,5 và đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp.

Đề cao trách nhiệm cán bộ, công khai lộ trình giải quyết

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Đại Thanh Đặng Đức Quỳnh và Chủ tịch UBND xã Đại Thanh Nguyễn Văn Hưng nhấn mạnh, bên cạnh các vấn đề dân sinh, cấp ủy, chính quyền xã rất mong tiếp tục nhận được góp ý của nhân dân về tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Quan điểm xuyên suốt của địa phương là chủ động lắng nghe để chấn chỉnh, phòng ngừa thiếu sót từ sớm, từ xa; việc xử lý kỷ luật chỉ là giải pháp cuối cùng khi để xảy ra vi phạm.

Chủ tịch UBND xã Đại Thanh Nguyễn Văn Hưng giải đáp kiến nghị của người dân. Ảnh: Mai Duyên

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết ngày 31-12-2026, lãnh đạo xã yêu cầu huy động tối đa lực lượng từ xã đến thôn để tập trung cho công tác GPMB. Các đơn vị tuyệt đối không lấy lý do hồ sơ đất đai phức tạp hay bản đồ chưa đầy đủ để kéo dài tiến độ, mà phải chủ động tìm giải pháp, phân định rõ trách nhiệm từng bộ phận và vận dụng đúng quy định pháp luật để tháo gỡ.

Đối với việc triển khai các dự án trong thời gian tới, bao gồm những nội dung liên quan đến Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố lãnh đạo xã khẳng định mọi quy trình đều được thực hiện chặt chẽ trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch và quyết định của cấp có thẩm quyền. Đồng thời, chính quyền xã cam kết bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch trong suốt quá trình tổ chức thực hiện, tôn trọng và bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đối thoại trực tiếp để người dân nắm rõ chủ trương, chính sách và đồng thuận ủng hộ.

Khẳng định tinh thần "nói đi đôi với làm", Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Đại Thanh Đặng Đức Quỳnh cho biết, toàn bộ ý kiến do Ủy ban MTTQ xã tổng hợp cùng những kiến nghị phát biểu trực tiếp tại hội nghị sẽ được rà soát, đưa vào thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy để phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn quy định. Việc tiếp thu, xử lý kiến nghị phải bảo đảm thực chất, kịp thời, rõ người, rõ việc, rõ kết quả, qua đó không ngừng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.