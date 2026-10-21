Xã Đại Thanh: Lấy chuyển đổi số làm động lực phát triển từ cơ sở

Từ livestream bán hàng đến đưa sản phẩm địa phương lên sàn số

Thực hiện chủ trương thúc đẩy phát triển kinh tế số, UBND xã Đại Thanh đã tổ chức các phiên livestream quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nông sản và hàng hóa tiêu biểu. Hoạt động có sự tham gia của lãnh đạo xã cùng đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh, qua đó tăng tính trực tiếp trong giới thiệu sản phẩm, trao đổi với khách hàng và hướng dẫn đặt mua hàng trên môi trường số.

Một phiên livestream giới thiệu bán sản phẩm OCOP xã Đại Thanh. Ảnh: PV

Đáng chú ý, trong 7 ngày, từ ngày 14 đến 20-10-2026, UBND xã Đại Thanh triển khai 14 phiên livestream nhằm quảng bá sản phẩm đặc trưng, đồng thời giới thiệu các di tích lịch sử, nét đẹp văn hóa và giá trị truyền thống của địa phương. Việc kết hợp giới thiệu hàng hóa với quảng bá văn hóa, lịch sử không chỉ tạo thêm nội dung cho các kênh truyền thông trực tuyến mà còn góp phần đưa hình ảnh Đại Thanh đến gần hơn với công chúng.

Trước đó, theo kế hoạch phát triển kinh tế số của xã, các phiên livestream được duy trì hằng tuần trên những nền tảng như Facebook, TikTok. Mỗi phiên thu hút trung bình khoảng 4.600–5.000 lượt xem, hơn 200 lượt tương tác, 156 bình luận và 40 lượt chia sẻ. Hoạt động bước đầu cho thấy khả năng tiếp cận của hình thức quảng bá trực tuyến, đồng thời tạo thêm cơ hội để các cơ sở kinh doanh giới thiệu sản phẩm tới khách hàng ngoài phạm vi thị trường quen thuộc.

Cùng với livestream, xã hỗ trợ đưa 35 sản phẩm trà thảo dược thiên nhiên và 40 sản phẩm nông sản có tiềm năng OCOP lên các sàn thương mại điện tử Shopee, TikTok. Đây là bước chuyển từ quảng bá đơn thuần sang tổ chức kênh bán hàng trực tuyến, giúp sản phẩm có thêm địa chỉ tiếp cận người mua và tạo điều kiện để các cơ sở từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên nền tảng số.

Một mô hình đáng chú ý khác là website chosodaithanh.com, nơi giới thiệu sản phẩm của khoảng 40 hộ kinh doanh với gần 200 mặt hàng. Các sản phẩm khá đa dạng, từ hàng gia dụng, quần áo, tạp hóa đến hoa quả và những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Thông qua website, các hộ kinh doanh tại khu vực chợ Cầu Bươu, Quỳnh Đô, Tam Hiệp có thêm kênh giới thiệu hàng hóa, hỗ trợ kết nối với khách hàng và mở rộng hoạt động bán hàng trực tuyến.

Số liệu báo cáo của UBND xã cho thấy, mô hình bước đầu ghi nhận bình quân khoảng 80 đơn hàng/hộ/tháng, doanh thu khoảng 15 triệu đồng/hộ/tháng. Những con số này cho thấy tiềm năng của việc ứng dụng nền tảng số vào hoạt động kinh doanh quy mô hộ gia đình, đồng thời gợi mở hướng phát triển thương mại điện tử gắn với các chợ truyền thống và mạng lưới sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Livestream giới thiệu sản phẩm tại Điện Máy Xanh Quỳnh Đô, xã Đại Thanh. Ảnh: PV

Không dừng lại ở việc đưa hàng hóa lên môi trường trực tuyến, xã Đại Thanh còn từng bước thay đổi phương thức thanh toán trong hoạt động mua bán hằng ngày. Xã đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại 5/5 chợ dân sinh và 5/5 tuyến đường kinh doanh, gồm các tuyến đường Vĩnh Quỳnh, thôn Quỳnh Đô và thôn Ích Vịnh, đường Yên Ngưu, đường Hữu Hòa và đường Cầu Bươu. Các hộ tiểu thương được vận động, hướng dẫn sử dụng phương thức thanh toán điện tử, tạo thuận lợi cho người mua và người bán trong giao dịch.

Đặc biệt, để mở rộng phạm vi ứng dụng, UBND xã đã ban hành kế hoạch hỗ trợ phần mềm bán hàng số cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, làng nghề; đồng thời tổ chức hội nghị hướng dẫn chuyển đổi số cho các đối tượng này. Hướng triển khai tập trung vào những giải pháp thiết thực, phù hợp với quy mô hoạt động, giúp cơ sở kinh doanh từng bước tiếp cận công nghệ thay vì chỉ dừng ở tuyên truyền, vận động.

Xây dựng nền tảng số đồng bộ, tạo động lực phát triển

Phát triển kinh tế số tại Đại Thanh được đặt trong tổng thể nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, cùng với hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xã chú trọng xây dựng chính quyền số, phát triển xã hội số và nâng cao năng lực sử dụng công nghệ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trong hoạt động quản lý nhà nước, việc xử lý văn bản, hồ sơ trên môi trường điện tử được duy trì đồng bộ. Theo báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm 2026, 100% văn bản đi, đến của UBND xã được xử lý trên hệ thống quản lý văn bản điện tử; 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện quản lý sử dụng chữ ký số công vụ chuyên dùng. Tại Điểm phục vụ hành chính công Đại Thanh, toàn bộ 9.064 hồ sơ tiếp nhận đã được số hóa; 8.954 hồ sơ đã giải quyết, đạt 98,8%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,5%, tỷ lệ số hóa kết quả đạt 96,7%, mức độ hài lòng của người dân đạt 95%.

Livestream giới thiệu di tích lịch sử xã Đại Thanh. Ảnh: PV

Một điểm nhấn trong quá trình chuyển đổi số của xã là Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) được đưa vào vận hành, tích hợp 198 camera AI và kết nối hệ thống giao ban trực tuyến đến 21 thôn cùng 20 đơn vị sự nghiệp. Hệ thống hỗ trợ theo dõi tình hình, tiếp nhận thông tin và phục vụ công tác quản lý trên địa bàn. Dữ liệu từ camera AI cũng được khai thác phục vụ xử lý vi phạm giao thông, với 19 trường hợp được Công an xã trích xuất dữ liệu để tiến hành phạt nguội theo báo cáo của địa phương.

Ở lĩnh vực giáo dục, xã triển khai ứng dụng công nghệ trong quản lý an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học thông qua nền tảng HanoiCheck. Việc hướng dẫn sử dụng đã được thực hiện tại 8/8 trường học, tương ứng 20 điểm trường theo số liệu báo cáo. Trong lĩnh vực y tế, địa phương cập nhật 96.527 hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân; 100% trường hợp khám, chữa bệnh được báo cáo là sử dụng căn cước công dân hoặc VNeID thay thẻ bảo hiểm y tế. Đây là những ví dụ cho thấy dữ liệu số đang được mở rộng sang các lĩnh vực gắn trực tiếp với chất lượng cuộc sống của người dân.

Cùng với đó, xã chú trọng phổ cập kỹ năng số thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”, hoạt động của các tổ chuyển đổi số cộng đồng và việc triển khai mô hình “Thôn số”. Các nhóm cộng đồng trên nền tảng iHanoi được thiết lập nhằm hỗ trợ kết nối, trao đổi thông tin và tiếp nhận phản ánh từ cơ sở. Qua các kênh này, người dân có thêm điều kiện tiếp cận thông tin chính thống, tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến và từng bước hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số.

Hệ thống camera AI xã Đại Thanh ngày càng phát huy hiệu quả. Ảnh: PV

Thời gian tới, xã Đại Thanh xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành Trung tâm Điều hành thông minh, đẩy mạnh ứng dụng AI trong thực thi công vụ, đồng thời tăng cường hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các giải pháp số phù hợp. Việc phát triển các kênh quảng bá, bán hàng trực tuyến sẽ gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện thông tin hàng hóa và mở rộng khả năng kết nối thị trường.