Xã Đại Thanh kiện toàn tổ chức Đảng, sắp xếp các phòng chuyên môn

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: PV

Tại hội nghị, xã Đại Thanh đã công bố Nghị quyết của HĐND xã về việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND xã; các quyết định liên quan đến công tác cán bộ sau sắp xếp. Theo đó, UBND xã tổ chức lại thành 5 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Việc tổ chức lại các phòng chuyên môn được thực hiện trên cơ sở rà soát chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, điều hành tại địa phương. Mục tiêu là phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp nhiệm vụ, đồng thời nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Đại Thanh trao quyết định về công tác đảng tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp. Ảnh: PV

Bên cạnh việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn, Đảng ủy xã đã công bố quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND xã và Chi bộ Trạm Y tế; đồng thời công bố các quyết định thành lập chi bộ tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đảng ủy xã.

Lãnh đạo xã Đại Thanh trao quyết định về công tác cán bộ tại các phòng, ban. Ảnh: PV

Việc kiện toàn tổ chức Đảng được triển khai đồng bộ với sắp xếp bộ máy chính quyền, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đối với hoạt động của các cơ quan, đơn vị; góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Cùng với công bố các quyết định về tổ chức bộ máy, hội nghị đã công bố các quyết định về công tác cán bộ, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý tại các phòng chuyên môn sau sắp xếp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Thanh Đặng Đức Quỳnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Thanh Đặng Đức Quỳnh nhấn mạnh, việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn và kiện toàn tổ chức Đảng đều hướng tới mục tiêu chung là xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Dù được tổ chức theo mô hình các phòng chuyên môn mới, các cơ quan, đơn vị vẫn phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, không để gián đoạn công việc, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện các nhiệm vụ phát triển địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, phát huy trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai việc phân công nhiệm vụ, bàn giao công việc, sắp xếp tổ chức để nhanh chóng ổn định hoạt động. Các nội dung nghị quyết, quyết định có hiệu lực từ ngày 15-10-2026; những vấn đề liên quan đến tổ chức và nhân sự cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện theo quy định.

Lãnh đạo xã Đại Thanh chúc mừng các đơn vị mới. Ảnh: PV

Đối với đội ngũ cán bộ được điều động, bổ nhiệm, Bí thư Đảng ủy xã mong muốn mỗi đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động thích ứng với vị trí công tác mới, đoàn kết, phối hợp cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan tham mưu tiếp tục rà soát, đề xuất phương án bố trí nhân sự phù hợp tại các đơn vị trong thời gian tới, bảo đảm bộ máy vận hành đồng bộ, thông suốt.