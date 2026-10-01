Xã Đại Thanh: Đẩy nhanh đầu tư công, tạo đà hoàn thành các dự án trọng điểm

Chủ động điều hòa nguồn lực

9 tháng đầu năm 2026, công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Đại Thanh được tập trung triển khai. Sau điều chỉnh, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2026 của xã là 1.173 tỷ 161 triệu đồng, bố trí cho 44 dự án, trong đó có ngân sách xây dựng cơ bản của thành phố, ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách xã.

Việc điều chỉnh kế hoạch vốn được thực hiện theo hướng chủ động điều hòa giữa các dự án, ưu tiên những công trình có khả năng hấp thụ vốn, đồng thời rà soát các dự án nằm trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Xã cũng bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành đang thực hiện thủ tục quyết toán và một số nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.

Đến ngày 20-9-2026, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đạt 527 tỷ 341 triệu đồng, bằng 44,95% kế hoạch vốn sau điều chỉnh. Dự kiến hết tháng 9, giá trị giải ngân đạt khoảng 645 tỷ 239 triệu đồng, tương đương khoảng 55% kế hoạch.

Lãnh đạo xã Đại Thanh kiểm tra thực địa dự án Trường liên cấp tiên tiến, hiện đại xã Đại Thanh. Ảnh: PV

Cùng với giải ngân, xã tập trung chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự án mới. Qua rà soát, Đại Thanh đã đề xuất danh mục 110 dự án thuộc các lĩnh vực giáo dục, giao thông, di tích, văn hóa - thông tin, môi trường, chuyển đổi số và một số lĩnh vực khác.

Toàn xã hiện có 37 dự án chuyển tiếp; 11 dự án đang chuẩn bị đầu tư; 12 dự án đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị thực hiện dự án. Bên cạnh đó, 15 dự án đang tổ chức thi công và 10 dự án đã thi công hoàn thành.

Nhiều công trình được tập trung đẩy nhanh tiến độ, trong đó có các dự án giáo dục, giao thông, văn hóa - di tích như xây mới Trường Tiểu học Hữu Hòa cơ sở 2; tuyến đường ven sông Thanh Liệt - Tam Hiệp - thị trấn Văn Điển; tu bổ, tôn tạo đình Siêu Quần, đình Nhân Hòa, Minh Ngự Lâu, đình Hoa Xá, chùa Dâu, chùa Phúc Lâm, chùa Hữu Lê…

Việc phân loại cụ thể từng nhóm dự án giúp xã xác định rõ công việc cần thực hiện đối với từng công trình, từ hoàn thiện thủ tục đầu tư, thiết kế, lựa chọn nhà thầu đến tổ chức thi công, nghiệm thu, quyết toán và bàn giao.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án

Cùng với đầu tư xây dựng cơ bản, GPMB là nhiệm vụ có khối lượng lớn và tác động trực tiếp đến tiến độ nhiều dự án trên địa bàn. Hiện xã Đại Thanh đang thực hiện GPMB 16 dự án, trong đó có nhiều dự án trọng điểm của thành phố và địa phương như: Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội (Phân khu thành phần A), Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết đô thị, đường Vành đai 3,5, tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp…

Tổng diện tích đất phải GPMB là 831,96ha, liên quan 9.670 hộ. Đến nay, 791,47ha đã được GPMB, đạt 95,13%; số hộ hoàn thành GPMB là 7.565 hộ, đạt 78,23%. Còn 2.105 hộ chưa hoàn thành.

Đối với 12 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách, xã đã giải ngân khoảng 281,02 tỷ đồng phục vụ GPMB, hoàn thành 51,07ha và 1.812 hộ. Một số dự án cơ bản hoàn thành GPMB, đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thu hồi đất.

Lãnh đạo xã Đại Thanh kiểm tra, đôn đốc tiến độ dự án đường giao thông làng nghề Hữu Hòa. Ảnh: PV

Tại Dự án thành phần 1.2 thuộc Dự án đường Vành đai 3,5, diện tích đã thu hồi đạt 27,7/35ha, tương đương 79,14%; phương án bồi thường đã được phê duyệt đối với 437/445 hộ, trong đó 430 hộ đã được chi trả. Toàn bộ 192 ngôi mộ trong phạm vi dự án đã được di chuyển. Công tác GPMB đất ở và chuẩn bị khu tái định cư đang được khẩn trương triển khai, phấn đấu khởi công khu tái định cư trong tháng 10-2026.

Với Dự án bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật xây dựng tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp, xã đã chi trả 254/880 trường hợp, đạt 28,8%; hoàn thành di chuyển 5/5 ngôi mộ. Địa phương đang tiếp tục xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ để tổ chức chi trả, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng.

Đối với Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết đô thị, 162/168 trường hợp đã được ban hành thông báo thu hồi đất; kiểm đếm 108 trường hợp và xác minh nguồn gốc đất 79 trường hợp. Đây là những phần việc đang được tập trung hoàn thiện để triển khai các bước tiếp theo.

Trong nhóm dự án ngoài ngân sách, Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội (Phân khu thành phần A) chiếm khối lượng GPMB lớn. Dự án có diện tích thu hồi 737,02ha, liên quan 5.833 hộ. Đến nay, xã đã thu hồi khoảng 735,01ha, đạt 99,73%; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và quyết định thu hồi đất đối với 5.627 trường hợp, đạt 95,6%. Toàn bộ 5.627 trường hợp đã được chi trả và 1.215 ngôi mộ trong phạm vi dự án đã được di chuyển.

Khối lượng còn lại đang được địa phương tập trung rà soát, xác minh nguồn gốc đất, xử lý các trường hợp trùng thửa, hoàn thiện hồ sơ, phương án để thực hiện chi trả, thu hồi và bàn giao mặt bằng.

Các dự án trên địa bàn xã Đại Thanh đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: PV

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Đại Thanh cũng xác định tiến độ GPMB một số dự án còn chậm do vướng mắc về nguồn gốc đất, hồ sơ pháp lý, xác định đối tượng và chính sách bồi thường, hỗ trợ. Một số dự án đầu tư xây dựng có tiến độ giải ngân thấp do còn vướng thủ tục đầu tư, thiết kế, đấu thầu, mặt bằng và nguồn vốn.

Giá một số loại vật liệu xây dựng tăng so với thời điểm lập dự toán, trong khi nguồn cung có thời điểm hạn chế, cũng phát sinh nhu cầu điều chỉnh hợp đồng, thiết kế, dự toán. Đối với các dự án di tích, việc phải xin ý kiến cơ quan chuyên ngành khiến thời gian lập, thẩm định và phê duyệt kéo dài. Các dự án khởi công mới cũng cần thời gian hoàn thiện đầy đủ các bước chuẩn bị đầu tư trước khi có khối lượng để nghiệm thu, thanh toán.

Trong 3 tháng cuối năm, xã tiếp tục tập trung hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu, sớm khởi công các dự án đủ điều kiện.