Người dân đến khám sức khỏe miễn phí tại Nhà Văn hóa thôn Huỳnh Cung, xã Đại Thanh. Ảnh: PV

Huy động nhiều lực lượng, đưa dịch vụ y tế đến gần người dân

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, cùng các chương trình, kế hoạch của Trung ương và thành phố Hà Nội, UBND xã Đại Thanh đã ban hành Kế hoạch số 1205/KH-UBND ngày 22-6-2026 về khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực, góp phần chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm các nguy cơ, bệnh lý để có biện pháp tư vấn, điều trị và quản lý sức khỏe kịp thời. Qua đó, từng bước xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Người dân đến khám sức khỏe miễn phí tại Nhà Văn hóa thôn Tả Thanh Oai, xã Đại Thanh. Ảnh: PV

Theo kế hoạch, các đối tượng thụ hưởng được chia thành 5 nhóm. Trong đó, nhóm 1 gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và các đối tượng liên quan; nhóm 2 gồm trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, trẻ em dưới 6 tuổi và học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi; nhóm 3 là người lao động trong các doanh nghiệp; nhóm 4 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; nhóm 5 là những đối tượng không thuộc 4 nhóm trên.

UBND xã Đại Thanh chịu trách nhiệm tổ chức khám cho các đối tượng thuộc nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 5. Đối với nhóm 3 và nhóm 4, việc tổ chức khám do đơn vị sử dụng lao động và cơ quan chủ quản tương ứng đảm nhiệm.

Để bảo đảm tiến độ, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị và tổ chức rà soát, lập danh sách người dân theo từng nhóm đối tượng, từng độ tuổi. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh với sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa của khám sức khỏe định kỳ, lợi ích của việc phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe liên tục.

Phó Chủ tịch UBND xã Đại Thanh Phạm Văn Ngát (đứng thứ 3 từ trái sang) kiểm tra công tác khám sức khỏe miễn phí trên địa bàn. Ảnh: PV

Theo Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Đại Thanh Tưởng Thị Minh Hiền, trên cơ sở kế hoạch của UBND xã, Trạm Y tế đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì, Bệnh viện Nhi Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ngọc Hồi để triển khai khám cho người dân.

Từ tháng 7-2026, hoạt động khám được triển khai đồng loạt tại các trường học trên địa bàn đối với nhóm trẻ em, học sinh. Các trường học phối hợp với ngành y tế bố trí địa điểm, thời gian, thông báo tới phụ huynh, bảo đảm việc khám không ảnh hưởng lớn đến hoạt động dạy và học. Đối với những nhóm đối tượng còn lại, xã tổ chức khám tại các điểm y tế và nhà văn hóa, tạo điều kiện để người dân tham gia ngay tại địa bàn dân cư.

Hơn 45.600 lượt người được khám, học sinh đạt tỷ lệ 100%

Theo kết quả rà soát của Trạm Y tế xã Đại Thanh, dân số của xã hiện là 100.865 người. Năm 2026, số người thuộc diện được khám sức khỏe theo kế hoạch là 49.157 người, gồm 12.377 người thuộc nhóm 1, 23.740 người thuộc nhóm 2 và 13.040 người thuộc nhóm 5.

Phân theo độ tuổi, nhóm dưới 6 tuổi có 7.002 người; nhóm từ 6 đến dưới 18 tuổi có 18.723 người; nhóm từ đủ 18 tuổi trở lên có 23.432 người. Việc phân loại cụ thể giúp xã chủ động xây dựng lịch khám, bố trí nhân lực và phương tiện phù hợp với từng nhóm, đồng thời hạn chế tình trạng bỏ sót hoặc trùng lặp đối tượng.

Đến ngày 25-11-2026, kết quả triển khai cho thấy, nhóm 2 đã hoàn thành khám cho 23.740/23.740 người, đạt 100%. Đối với nhóm 1, đã có 11.354/12.377 người được khám; nhóm 5 có 10.542/13.040 người được khám. Theo số liệu tổng hợp của địa phương, lũy kế toàn xã đã khám cho 45.636 người, đạt 92,83% tổng số đối tượng thuộc diện khám trong năm.

Kết quả trên cho thấy sự nỗ lực của chính quyền và ngành y tế trong việc đưa chủ trương chăm sóc sức khỏe toàn dân vào thực tiễn. Đặc biệt, để đạt được tỷ lệ tham gia cao, bên cạnh công tác tổ chức chuyên môn, xã đã huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, cán bộ cơ sở và lực lượng tại các thôn.

Người dân được thăm khám tận tình, chu đáo. Ảnh: PV

Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Đại Thanh Tưởng Thị Minh Hiền cho biết, thuận lợi lớn trong quá trình triển khai là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND xã và sự phối hợp tích cực của các tổ chức đoàn thể. Cán bộ cơ sở đã trực tiếp đến từng hộ gia đình, gửi giấy mời, tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng gặp không ít khó khăn, nhất là đối với nhóm 5, chủ yếu là những người lao động tự do. Do đặc thù công việc, nhiều người thường xuyên vắng nhà, thời gian sinh hoạt không cố định nên khó bố trí tham gia khám theo lịch chung. Có trường hợp cán bộ phải gửi giấy mời 3-4 lần; một số thôn tổ chức 2-3 buổi họp để tuyên truyền, vận động người dân.

Trước thực tế đó, xã tiếp tục điều chỉnh phương thức tuyên truyền theo hướng trực tiếp, linh hoạt, phát huy vai trò của cán bộ thôn, tổ dân cư và các đoàn thể trong việc thông báo, nhắc lịch, vận động từng trường hợp chưa tham gia. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân, không để những người lao động tự do hoặc người có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau.

Hướng tới quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời

Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức khám và phát hiện bệnh, kế hoạch của xã Đại Thanh còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe người dân lâu dài trên nền tảng dữ liệu số. Theo đó, kết quả khám được tổng hợp, đánh giá, lập hồ sơ sức khỏe điện tử và cập nhật lên hệ thống thông tin theo quy định; dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc được chia sẻ với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế và tích hợp trên ứng dụng VNeID theo quy định.

Việc khám sàng lọc được tập trung vào các bệnh và nhóm bệnh phổ biến như: Tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản... Ảnh: PV

Nội dung khám sàng lọc được thực hiện theo danh mục, hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế, tập trung vào 12 bệnh, nhóm bệnh phổ biến và có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, gồm: Tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2, hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư khoang miệng, ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt, rối loạn trầm cảm, rối loạn lo âu và rối loạn tâm thần do rượu.

Việc sàng lọc những bệnh lý này có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm nguy cơ, giúp người dân được tư vấn theo dõi, chuyển tuyến hoặc tiếp cận các dịch vụ điều trị chuyên sâu khi cần thiết. Đối với các trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, việc lập hồ sơ và quản lý sức khỏe sẽ tạo cơ sở để ngành y tế tiếp tục theo dõi, hỗ trợ người dân trong quá trình chăm sóc sức khỏe.

Trong thời gian tới, xã Đại Thanh tiếp tục tổ chức khám cho các đối tượng thuộc nhóm 1 và nhóm 5 chưa hoàn thành, đồng thời rà soát, cập nhật danh sách để bảo đảm không bỏ sót người thuộc diện thụ hưởng. Các điểm khám tại trạm y tế, điểm y tế và nhà văn hóa tiếp tục được khai thác, bố trí lịch phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân.