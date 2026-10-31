Xã Đại Thanh chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Quốc lộ 1A

Người dân đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Ảnh: Mai Duyên

Theo đó, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng - Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Đại Thanh phối hợp với Ngân hàng VietinBank đã tổ chức chi trả 388,7 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình thuộc diện thu hồi đất thực hiện dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Đại diện Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng - Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã Đại Thanh thông tin về buổi chi trả. Ảnh: Mai Duyên

Tại buổi chi trả, tổng số tiền 388,7 tỷ đồng được trao cho 41 hộ gia đình. Quá trình thực hiện được triển khai công khai, minh bạch, bảo đảm đúng đối tượng, chế độ, chính sách và quy định hiện hành. Việc tổ chức chi trả tập trung, phối hợp với ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi để các hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, chủ động sắp xếp cuộc sống và phối hợp bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Cũng trong dịp này, UBND xã Đại Thanh tổ chức khen thưởng 5 hộ gia đình có đất nằm trong chỉ giới thu hồi đã tích cực hưởng ứng, chủ động bàn giao mặt bằng sớm. Đây là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của các hộ dân, đồng thời góp phần động viên, khuyến khích người dân tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo xã Đại Thanh khen thưởng 5 hộ gia đình bàn giao mặt bằng sớm. Ảnh: Mai Duyên

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ có ý nghĩa quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối khu vực, chỉnh trang và tái thiết đô thị. Việc đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng là một trong những điều kiện quan trọng để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Thông qua việc tổ chức chi trả và khen thưởng các hộ bàn giao mặt bằng sớm, xã Đại Thanh tiếp tục thể hiện sự chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng, chú trọng bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Một số hình ảnh tại buổi chi trả:

Ảnh: Mai Duyên