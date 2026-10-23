Xã Đại Lộc truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính

Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đại An.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Dù chưa xác định được danh tính, quê quán và đơn vị công tác, hài cốt liệt sĩ vẫn được chính quyền và Nhân dân địa phương trân trọng đón nhận, an táng chu đáo, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.