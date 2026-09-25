Lãnh đạo xã Đại Lộc trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho người dân xã Trà Vân. Ảnh: NGUYỄN TUYẾT

Tại chương trình, hai địa phương đánh giá kết quả phối hợp, hỗ trợ sau một năm triển khai hoạt động kết nghĩa. Hai xã cũng trao đổi các nội dung trọng tâm nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống người dân và củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Dịp này, xã Đại Lộc trao 50 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho người dân xã Trà Vân, giúp các hộ có thêm điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, đoàn cũng trao 100 suất quà (tổng trị giá 23 triệu đồng) cho trẻ em xã Trà Vân, góp phần mang đến cho các em một mùa trung thu vui tươi, ấm áp.

Tặng quà Trung thu cho học sinh xã Trà Vân. Ảnh: NGUYỄN TUYẾT

Trước đó, năm 2025, xã Đại Lộc hỗ trợ 100 triệu đồng phát triển sinh kế; trao 50 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các hộ khó khăn, gia gia đình chính sách; đồng thời bàn giao hệ thống điện năng lượng mặt trời trị giá 80 triệu đồng tại thôn 2.

Tháng 12/2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Lộc tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông”, trao tặng hơn 300 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Trà Vân.

Tiếp đó, ngày 19/5/2026, Hội Nông dân xã Đại Lộc đến thăm, trao 40 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) cho các hội viên nông dân gặp khó khăn tại xã miền núi này.