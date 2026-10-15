Xã Đại Lộc thử nghiệm robot lễ tân ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Tại buổi lễ, các đại biểu được giới thiệu về robot lễ tân tích hợp nền tảng nhân viên AI MISA AgentWork, đồng thời tìm hiểu khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tiếp đón, tương tác, hướng dẫn và cung cấp thông tin cho người dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Giải pháp này được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đồng thời giảm áp lực công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Xã Đại Lộc ra mắt, thử nghiệm robot lễ tân tích hợp nền tảng nhân viên AI MISA AgentWork.

Việc đưa robot AI vào vận hành thử nghiệm là bước đi cụ thể của xã Đại Lộc trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động quản lý, điều hành tại chính quyền cấp xã.

Thông qua quá trình thử nghiệm, địa phương sẽ đánh giá hiệu quả, mức độ phù hợp và khả năng ứng dụng thực tiễn của giải pháp, từ đó nghiên cứu, hoàn thiện phương án khai thác, sử dụng hiệu quả trong thời gian tới.