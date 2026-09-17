Xã Đại Lộc khám sức khỏe miễn phí cho 346 trẻ em dưới 6 tuổi

Trẻ em dưới 6 tuổi được phụ huynh đưa đến các điểm trạm y tế khám sức khỏe miễn phí.

Trong quá trình triển khai, địa phương chú trọng rà soát, theo dõi tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ, nhất là trẻ chưa đi học tại các cơ sở giáo dục mầm non; qua đó, kịp thời tư vấn, hướng dẫn phụ huynh chăm sóc sức khỏe cho trẻ phù hợp.

Để bảo đảm đợt khám được triển khai hiệu quả, UBND xã Đại Lộc yêu cầu các thôn phối hợp rà soát đối tượng theo từng hộ gia đình; thông báo rộng rãi lịch, địa điểm khám; vận động phụ huynh đưa trẻ đến khám đúng thời gian; đồng thời bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại các điểm khám.

Thông qua chương trình, xã Đại Lộc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em, tạo điều kiện để trẻ được theo dõi sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật và được tư vấn, hướng dẫn chăm sóc phù hợp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và sức khỏe cộng đồng trên địa bàn.