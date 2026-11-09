Xã Đại Lộc hoàn thành bầu cử trưởng thôn

Đại diện hộ gia đình thực hiện quyền bầu cử tại thôn Đại Phước, xã Đại Lộc. Ảnh: LAM LIỄU

Với quy mô 15.357 hộ dân, cuộc bầu cử là đợt sinh hoạt dân chủ quan trọng ở cơ sở, góp phần lựa chọn những người có phẩm chất, năng lực, uy tín để đảm nhận vai trò đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng tiến độ, UBND xã Đại Lộc xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và lực lượng liên quan.

Tại các hội nghị cộng đồng dân cư lấy ý kiến về nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử, Ban Chỉ đạo bầu cử xã yêu cầu phát huy dân chủ thực chất, bảo đảm người dân được tham gia thảo luận, đề cử và bày tỏ chính kiến. Việc lựa chọn nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực tổ chức, điều hành và uy tín trong cộng đồng.

Với sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức liên quan, 16 thôn đã hoàn thành công tác bầu cử với sự tham gia 100% cử tri đại diện hộ gia đình. Qua đó, kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở, phát huy dân chủ trực tiếp và xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, vững mạnh.