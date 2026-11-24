Thường trực HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng buổi gặp mặt. Ảnh: LAM KHUÊ

Dự gặp mặt có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố, tướng lĩnh quân đội là con em quê hương, lãnh đạo huyện Đại Lộc qua các thời kỳ; lãnh đạo các xã Hà Nha, Thượng Đức, Phú Thuận, Vu Gia và đại biểu HĐND xã Đại Lộc khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: LAM KHUÊ

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Lộc Nguyễn Hảo ôn lại chặng đường xây dựng chính quyền nhân dân tại huyện Đại Lộc trước đây và tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, đại biểu HĐND qua các thời kỳ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, HĐND xã Đại Lộc tổ chức 6 kỳ họp, thông qua 28 nghị quyết. Hoạt động giám sát, chất vấn tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm.

Tổng giá trị sản xuất năm 2026 của xã ước đạt hơn 8.826 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2025. 5 trong 6 cụm công nghiệp đã thu hút 31 dự án, với tổng vốn đăng ký khoảng 4.000 tỷ đồng. Nhiều công trình, dự án được đưa vào đầu tư, sử dụng, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng ghi nhận những kết quả HĐND và UBND xã Đại Lộc đạt được. Đồng thời mong muốn địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, hiệu quả điều hành của UBND, xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh, phục vụ nhân dân tốt hơn và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.