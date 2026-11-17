UBND xã Đại Lãnh vừa ban hành thông báo yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do Nhà nước quản lý tại khu vực chợ trước cổng làng Đầm Môn chấm dứt việc sử dụng đất không đúng quy định, tháo dỡ công trình, di dời tài sản và bàn giao mặt bằng cho địa phương quản lý.

Khu vực chợ thôn Đầm Môn.

Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại khu vực nói trên phải chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng quy định; không được tiếp tục chiếm dụng, sử dụng, quản lý hoặc phát sinh các hoạt động trên phần diện tích đất do Nhà nước quản lý khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đồng thời, các hộ gia đình, cá nhân phải tự giác tháo dỡ, di dời toàn bộ công trình lắp ghép, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi, vật dụng và các tài sản khác ra khỏi khu đất; thu dọn, vệ sinh môi trường, hoàn trả hiện trạng ban đầu. Thời hạn hoàn thành việc tháo dỡ, di dời và bàn giao mặt bằng là 15 ngày kể từ ngày ban hành thông báo (ngày 5-11).

Việc yêu cầu tháo dỡ, bàn giao mặt bằng nhằm thực hiện Kết luận số 01 ngày 1-2-2024 của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa về công tác quản lý, sử dụng đất do UBND xã Vạn Thạnh và UBND xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh (cũ) quản lý. Trên cơ sở đó, ngày 11-9-2026, UBND xã Đại Lãnh đã ban hành Quyết định số 302 về việc thu hồi đất do UBND xã Vạn Thạnh (cũ) giao cho Doanh nghiệp tư nhân Hải Lý đầu tư xây dựng chợ trước cổng làng Đầm Môn. Trước đó, doanh nghiệp đã bàn giao công trình do doanh nghiệp xây dựng và toàn bộ diện tích đất chợ cho UBND xã Đại Lãnh quản lý theo biên bản ngày 26-5-2026 và văn bản ngày 20-9-2026.

UBND xã Đại Lãnh giao Phòng Kinh tế phối hợp với Trưởng thôn Đầm Môn tổ chức giao, niêm yết thông báo, theo dõi và đôn đốc các hộ thực hiện. Sau thời hạn quy định, Phòng Kinh tế sẽ kiểm tra, rà soát các trường hợp chưa chấp hành hoặc chấp hành chưa đầy đủ để tham mưu UBND xã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ, thu hồi mặt bằng theo quy định của pháp luật. Các hộ gia đình, cá nhân liên quan phải chịu chi phí phát sinh do việc chậm tháo dỡ, bàn giao mặt bằng hoặc cưỡng chế.