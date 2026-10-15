Xã Đại Lãnh xây dựng 3 mô hình du lịch cộng đồng

Ngày 15-10, UBND xã Đại Lãnh tổ chức cuộc họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo dự thảo Đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với văn hóa biển và hệ sinh thái bản địa xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030.

Lãnh đạo xã Đại Lãnh nghe đơn vị tư vấn trình bày đề án.

Theo dự thảo đề án, xã Đại Lãnh có nhiều tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng với các điểm đến nổi bật như: Mũi Đôi - Hòn Đầu, bãi biển Đại Lãnh, Đầm Môn, Hòn Nưa, Điệp Sơn cùng những giá trị văn hóa đặc trưng của các làng chài ven biển. Tuy nhiên, hoạt động du lịch hiện còn mang tính tự phát, hạ tầng dịch vụ chưa đồng bộ, sản phẩm lưu trú hạn chế, khách chủ yếu tham quan trong ngày.

Trên cơ sở đánh giá tiềm năng và thực trạng, đơn vị tư vấn đề xuất phát triển 3 mô hình du lịch cộng đồng, gồm: Du lịch biển đảo và văn hóa làng chài Đại Lãnh; du lịch vạn chài, di sản văn hóa Đầm Môn; tuyến liên kết biển đảo Vân Phong - Đại Lãnh. Trong đó, làng chài Đại Lãnh được định hướng trở thành trung tâm đón tiếp, tổ chức các hoạt động trải nghiệm nghề biển, câu mực đêm, ẩm thực và lưu trú; kết nối với các tuyến tham quan Mũi Đôi, Hòn Nưa, Điệp Sơn.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành 20 cơ sở lưu trú và 15 hộ kinh doanh ẩm thực, trải nghiệm đạt chuẩn tối thiểu; có 10 phương tiện thủy đáp ứng yêu cầu an toàn; đào tạo khoảng 800 lượt người phục vụ du lịch. Đồng thời, ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, xây dựng bến tàu du lịch, bảo vệ môi trường biển, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và tổ chức hoạt động du lịch theo hướng người dân trực tiếp tham gia, hưởng lợi.

Tại cuộc họp, lãnh đạo xã Đại Lãnh cơ bản thống nhất với các giải pháp do đơn vị tư vấn đề xuất. Đơn vị tư vấn đề nghị địa phương tiếp tục phối hợp, hỗ trợ hoàn thiện các nội dung liên quan, phấn đấu hoàn thành và nghiệm thu đề án vào cuối tháng 10-2026.