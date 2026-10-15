Xã Đại Lãnh triển khai xét tặng danh hiệu gia đình, thôn văn hóa năm 2026

Chiều 15-10, UBND xã Đại Lãnh tổ chức hội nghị triển khai công tác xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa” năm 2026 nhằm thống nhất các tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và tiến độ thực hiện trên địa bàn xã.

Quang cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch, từ ngày 16-10 đến 1-11, các thôn tổ chức bình xét, rà soát tiêu chuẩn và công khai kết quả. Từ ngày 2 đến 6-11, hoàn thiện hồ sơ gửi UBND xã. Công tác kiểm tra, thẩm định được thực hiện từ ngày 7 đến 18-11; phấn đấu hoàn thành việc ban hành các quyết định xét tặng danh hiệu trước ngày 25-11.

Việc bình xét phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và trình tự theo quy định; chú trọng đánh giá thực chất, không chạy theo thành tích. Các tiêu chí xét tặng gắn với việc chấp hành pháp luật, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; giữ gìn đoàn kết cộng đồng, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Đối với danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trưởng thôn phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tổ chức họp đánh giá từng hộ gia đình, lập danh sách đủ điều kiện và công khai lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày. Đối với danh hiệu “Thôn văn hóa”, UBND xã tổ chức đánh giá, bình xét và công khai danh sách các thôn đủ điều kiện để Nhân dân tham gia ý kiến trước khi quyết định công nhận.

Thông qua hoạt động này, xã Đại Lãnh tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò của gia đình và cộng đồng dân cư trong xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, đoàn kết.