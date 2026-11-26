UBND xã Đại Lãnh vừa ban hành Kế hoạch số 4099 về triển khai thực hiện các nhiệm vụ tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã.

Theo đó, việc bảo đảm an toàn thực phẩm phải được thực hiện xuyên suốt trong toàn bộ quá trình cung cấp bữa ăn học đường, từ lựa chọn nguyên liệu đầu vào, tiếp nhận, sơ chế, chế biến, bảo quản đến vận chuyển và cung cấp suất ăn cho học sinh. Các cơ sở giáo dục cần bảo đảm điều kiện vệ sinh tại bếp ăn, căng tin; bố trí nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị phù hợp; thực hiện kiểm thực, lưu mẫu thức ăn, quản lý hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm theo quy định. Các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn phải cung cấp thông tin, hồ sơ đầy đủ, trung thực và duy trì các điều kiện an toàn thực phẩm trong suốt quá trình hoạt động.

Đặc biệt, các trường học cần công khai thông tin hàng ngày với phụ huynh về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời những phản ánh liên quan đến bữa ăn học đường.

Để chủ động phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm, các cơ sở giáo dục cần xây dựng, rà soát phương án phòng ngừa, ứng phó và xử lý sự cố an toàn thực phẩm; phối hợp với Trạm Y tế xã và các cơ quan liên quan sẵn sàng triển khai các biện pháp cần thiết khi có tình huống xảy ra. Phụ huynh cần chủ động theo dõi thông tin về bữa ăn của con em tại trường, quan tâm đến chất lượng và khẩu phần ăn; kịp thời phản ánh với nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ mất an toàn thực phẩm.

UBND xã Đại Lãnh đề nghị các cơ sở giáo dục, đơn vị cung cấp thực phẩm, cha mẹ học sinh và người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm; tích cực phối hợp tuyên truyền, giám sát và kịp thời phản ánh những nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong trường học, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.