Xã Đại Lãnh: Lập lại trật tự nuôi trồng thủy sản

Với tình trạng hàng nghìn lồng nuôi trồng thủy sản (NTTS) tồn tại ngoài khu vực quy hoạch và lồng bè từ địa phương khác tiếp tục được lai dắt vào vùng biển Đại Lãnh, chính quyền địa phương đang triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, ngăn chặn phát sinh mới; đồng thời yêu cầu các trường hợp vi phạm tháo dỡ, di dời trước ngày 30-10. Qua đó từng bước lập lại trật tự nuôi biển, phù hợp với không gian phát triển của Khu Kinh tế Vân Phong.

Hơn 9.300 lồng cần được sắp xếp

Giữa tháng 9, qua kiểm tra vùng biển trên địa bàn, UBND xã Đại Lãnh phát hiện một số lồng bè từ địa phương khác tiếp tục được lai dắt vào để NTTS. Chỉ từ ngày 10 đến 21-9, lực lượng chức năng đã phát hiện 12 bè của 11 hộ dân ở thôn Phú Lương (xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk) được đưa vào khu vực xã Đại Lãnh. Đây là những khu vực không được phép NTTS theo các quy định hiện hành.

Một bè nuôi trồng thủy sản kéo trái phép vào vùng biển Đại Lãnh bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý.

Thực tế này càng đặt ra yêu cầu phải kiểm soát chặt hoạt động nuôi biển, bởi số lượng lồng bè hiện hữu trên địa bàn đã rất lớn. Theo rà soát của UBND xã Đại Lãnh, hiện có 182 hộ dân thường trú tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) với 182 bè, 9.328 lồng đang NTTS trên vùng biển của xã với tổng diện tích lồng nuôi lên đến 149.248m². Các lồng bè phân bố tại nhiều khu vực, như: Trước làng Đầm Môn, Lỗ Gũ, Lỗ Sơn, phía nam Hòn Ông, Mũi Me, khu vực Khải Lương, Vĩnh Yên, Lạch Cổ Cò, Bãi Búa, Bãi Gạo, Điệp Sơn, Vũng Trâu… Đa phần các trường hợp này đang NTTS nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền giao khu vực biển.

Với hàng nghìn lồng NTTS đang tồn tại, nếu tiếp tục để phát sinh thêm, áp lực đối với công tác quản lý mặt nước biển, môi trường, trật tự an toàn giao thông đường thủy và an ninh trật tự sẽ ngày càng lớn. Đặc biệt, việc sắp xếp lại hoạt động nuôi biển còn liên quan trực tiếp đến yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển tại khu vực bắc Vân Phong. Theo ông Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh, việc xử lý các trường hợp NTTS không đúng quy định còn nhằm kịp thời bàn giao khu vực biển phục vụ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn trong thời gian tới. Vì vậy, cùng với xử lý số lồng bè hiện hữu, yêu cầu cấp thiết hiện nay là kiểm soát từ đầu, không để lồng bè từ địa phương khác tiếp tục được đưa vào và không để các cơ sở hiện có cơi nới, phát sinh thêm.

Không để phát sinh mới, di dời trước ngày 30-10

Để kiểm soát toàn diện hoạt động NTTS, xã Đại Lãnh đang triển khai đồng bộ một loạt giải pháp. UBND xã đã yêu cầu các cơ quan có liên quan quản lý chặt số lượng bè hiện có, thống kê cụ thể từng hộ nuôi tại khu vực Sơn Đừng; tổ chức cho các hộ ký cam kết không phát sinh lồng bè mới và sử dụng sổ nhật ký hành trình để quản lý việc di chuyển của ngư dân, phương tiện giữa các vùng biển. Địa phương còn nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera tại trụ BTS Khải Lương để theo dõi, kịp thời phát hiện biến động tàu thuyền, lồng bè.

Một khu vực nuôi trồng thủy sản ngoài quy hoạch trên địa bàn xã.

Cùng với đó, xã đề nghị Đồn Biên phòng Đầm Môn tăng cường kiểm tra tàu thuyền hoạt động trên vùng biển Đại Lãnh, nhất là các phương tiện được sử dụng vận chuyển, kéo lồng bè trái phép; phối hợp xác minh chủ phương tiện, lập hồ sơ xử lý hoặc tạm giữ phương tiện không đủ điều kiện hoạt động. Các lực lượng cũng tổ chức tuần tra thường xuyên nhằm phát hiện, ngăn chặn lồng bè từ địa phương khác tiếp tục di chuyển vào địa bàn. Xã đã xác định ngày 30-10 là mốc để các trường hợp NTTS không đúng quy định tự giác tháo dỡ, di dời, hoàn trả mặt nước về hiện trạng ban đầu. Trường hợp cố tình vi phạm hoặc không chấp hành sẽ bị xử lý vi phạm hành chính, cưỡng chế tháo dỡ và áp dụng các biện pháp theo quy định.

Theo ông Huỳnh Ngọc Liêm, với số lượng lồng bè lớn và chủ hộ đến từ nhiều địa bàn, sự phối hợp giữa các lực lượng và chính quyền nơi người dân thường trú có ý nghĩa quan trọng. Mục tiêu trước mắt là không để số lồng bè tiếp tục tăng thêm, vận động các hộ thuộc diện phải di dời tự giác chấp hành trước thời hạn quy định; đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

Do phần lớn các hộ thuộc diện rà soát có địa chỉ thường trú tại tỉnh Đắk Lắk nên ngày 24-9, UBND xã có văn bản gửi UBND các xã, phường ven biển tỉnh Đắk Lắk đề nghị phối hợp tuyên truyền, vận động những hộ đang NTTS không đúng quy định tại Đại Lãnh tự nguyện tháo dỡ, di dời trước ngày 30-10. Sau mốc này, những trường hợp vi phạm sẽ được lập hồ sơ xử lý; trường hợp không chấp hành sẽ thực hiện các bước cưỡng chế tháo dỡ theo quy định.