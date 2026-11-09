Xã Đại Lãnh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026

Ngày 9-11, UBND xã Đại Lãnh tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức và Nhân dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng kỷ cương, văn minh.

Xã triển khai hoạt động tuyên truyền pháp luật lưu động trên địa bàn.

Phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, lãnh đạo UBND xã nhấn mạnh ý nghĩa của việc tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội. Thông qua các hoạt động hưởng ứng, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; từng bước hình thành thói quen chủ động tìm hiểu, chấp hành và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và các thôn ký kết hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Tại buổi lễ, đại diện Đoàn Thanh niên xã phát biểu hưởng ứng, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tìm hiểu, chấp hành và tuyên truyền pháp luật. Đặc biệt, đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và các thôn đã ký kết hưởng ứng với khẩu hiệu hành động “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Nội dung cam kết tập trung vào việc gương mẫu chấp hành pháp luật, tăng cường tuyên truyền các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, phối hợp giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng địa bàn an toàn, văn minh.

Ngay sau lễ hưởng ứng, địa phương triển khai hoạt động tuyên truyền pháp luật lưu động trên địa bàn xã và tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, nội dung tập huấn chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng truyền thông chính sách, pháp luật; nâng cao khả năng ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội và công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.