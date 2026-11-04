Xã Đại Lãnh có 167 tàu cá cần cập nhật dữ liệu truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử

UBND xã Đại Lãnh vừa có thông báo yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và chủ tàu cá khẩn trương phối hợp cài đặt, cập nhật dữ liệu trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) đối với tàu cá khai thác thủy sản có chiều dài từ 6m trở lên trên địa bàn xã.

Một góc khu neo đậu tàu cá tại xã Đại Lãnh.

Qua kiểm tra, thống kê thực tế, hiện trên địa bàn xã Đại Lãnh còn 167 tàu cá khai thác thủy sản có chiều dài từ 6m trở lên thuộc diện phải thực hiện thủ tục xuất, nhập cảng nhưng chưa cập nhật dữ liệu eCDT.

Để triển khai thực hiện, UBND xã yêu cầu các chủ tàu cá đang hoạt động tại vùng biển ngoài địa bàn xã Đại Lãnh liên hệ Cảng cá Quảng Hội hoặc Cảng cá Ninh Hải để được hướng dẫn cài đặt, cập nhật dữ liệu. Đối với tàu cá đang hoạt động trên địa bàn xã, chủ phương tiện liên hệ Trạm Kiểm soát Biên phòng Đại Lãnh vào thứ Tư hằng tuần hoặc Trạm Kiểm soát Biên phòng Đầm Môn vào thứ Năm hằng tuần để được hỗ trợ thực hiện.

UBND xã giao trưởng các thôn căn cứ danh sách đã thống kê, rà soát các tàu cá chưa cập nhật dữ liệu eCDT, thông báo đến từng chủ phương tiện để chủ động liên hệ các địa điểm hướng dẫn. Phòng Kinh tế tham mưu UBND xã giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Đồng thời, Đồn Biên phòng Đầm Môn có trách nhiệm chỉ đạo các trạm kiểm soát biên phòng trực thuộc bố trí địa điểm làm việc, nhân sự để phối hợp hướng dẫn chủ tàu cập nhật dữ liệu theo lịch thông báo. UBND xã cũng đề nghị Trạm Kiểm ngư Ninh Hòa - Vạn Ninh bố trí nhân sự phối hợp thực hiện.