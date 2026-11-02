Xã Đại Lãnh cảnh báo tình trạng giả mạo cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công để lừa đảo

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Lãnh vừa cảnh báo tình trạng một số đối tượng giả mạo cán bộ, công chức của trung tâm để tiếp cận người dân, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Lãnh phục vụ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Theo thông báo, một số đối tượng đã gọi điện, nhắn tin hoặc liên hệ với người dân, tự xưng là cán bộ, công chức, người làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Lãnh để môi giới thực hiện thủ tục hành chính. Các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng, thông tin tài khoản định danh điện tử VNeID hoặc thu tiền trái quy định.

Trước tình trạng trên, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Lãnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng, thông tin VNeID cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội; không chuyển tiền theo yêu cầu của những người tự xưng là cán bộ Trung tâm.

Khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, người dân cần liên hệ trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Lãnh hoặc tra cứu thông tin trên trang thông tin điện tử chính thức của xã. Hiện nay, danh sách lãnh đạo, công chức và người làm việc tại trung tâm đã được công khai để người dân thuận tiện tra cứu, xác minh.

Trung tâm đề nghị người dân khi phát hiện trường hợp giả mạo cán bộ, công chức hoặc có dấu hiệu lừa đảo cần thông báo ngay cho Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Lãnh hoặc Công an xã để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.