Xã Đại Hoàng tổ chức Lễ trao Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sĩ Vũ Văn Biền

Đại tá Tô Văn Hà, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh trao bằng “ Tổ quốc ghi công” cho gia đình liệt sĩ Vũ Văn Biền.

Dự buổi lễ có: Đại tá Tô Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, xã Đại Hoàng; các thân nhân gia đình liệt sĩ Vũ Văn Biền…

Các đại biểu dự buổi lễ.

Liệt sĩ Vũ Văn Biền sinh năm 1919, quê quán thôn Hoàng Long, xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình. Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, giàu truyền thống yêu nước, đồng chí Vũ Văn Biền sớm giác ngộ và tham gia cách mạng năm 1947. Trong quá trình công tác, chiến đấu, đồng chí được phân công thực hiện nhiệm vụ tại Trung đoàn 52. Với tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường, đồng chí luôn chấp hành tốt sự phân công của tổ chức, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngày 1/6/1949, trong khi thực hiện nhiệm vụ tại xã Văn Phương, huyện Nho Quan (cũ) nay thuộc xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình, đồng chí Vũ Văn Biền đã anh dũng hy sinh.

Ghi nhận những đóng góp và sự hy sinh cao cả của đồng chí, Thủ tướng Chính phủ đã cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sĩ Vũ Văn Biền theo Quyết định số 1814, ngày 19/9/2026. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã trang trọng trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân gia đình liệt sĩ Vũ Văn Biền.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng thân nhân gia đình liệt sĩ Vũ Văn Biền.

Bằng “Tổ quốc ghi công” được trao cho thân nhân gia đình liệt sĩ là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với sự hy sinh của người chiến sĩ cách mạng; đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của quê hương đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.