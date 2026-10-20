Xã Đắc Pring được định hướng trở thành trung tâm kinh tế lâm nghiệp, vùng trồng dược liệu quý

Quy hoạch thực hiện trên toàn bộ diện tích hơn 41.248,3ha của xã, với dự báo quy mô dân số đến năm 2050 đạt khoảng 4.815 người. Đắc Pring được xác định là địa bàn biên giới giáp Lào có vị trí xung yếu về quốc phòng - an ninh, định hướng phát triển gắn kết giữa giữ vững an ninh biên giới với chuyển đổi sang kinh tế xanh và bảo tồn tài nguyên rừng Vườn quốc gia Sông Thanh.

Xã được xác định là trung tâm kinh tế lâm nghiệp, vùng trồng dược liệu quý (sâm bảy lá, lan kim tuyến, đẳng sâm) và không gian bảo tồn văn hóa bản địa.

Cấu trúc phát triển không gian của xã theo mô hình “một tâm - hai trục - ba vùng kinh tế sinh thái”. Trong ngắn hạn, địa phương tập trung rà soát, khoanh vùng an toàn phòng chống sạt lở, di dời dân cư khỏi vùng nguy hiểm, phát triển chuỗi sản xuất OCOP và hoàn thiện hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường nội trú, mạng lưới viễn thông.

Giai đoạn dài hạn tập trung bảo tồn tài nguyên rừng, phát triển kinh tế carbon, du lịch sinh thái và nâng cao năng lực giao thương quốc tế qua tuyến biên giới. UBND thành phố giao UBND xã Đắc Pring chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức lập quy hoạch; Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn và thẩm định.