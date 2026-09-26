Xã Đạ Tẻh tăng tốc thu ngân sách, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đạ Tẻh thường xuyên tổ chức họp, đôn đốc công tác thu ngân sách, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn

Thu ngân sách đạt 85% dự toán

Theo UBND xã Đạ Tẻh, đến ngày 13/9/2026, tổng thu ngân sách do xã quản lý đạt 45,118 tỷ đồng, bằng 85% dự toán được giao là 53,374 tỷ đồng. Trong đó, thu thuế và phí đạt 26,272 tỷ đồng, bằng 64% dự toán; các khoản thu khác đạt 2,023 tỷ đồng, bằng 270% dự toán; thu từ nhà, đất đạt 16,823 tỷ đồng, bằng 143% dự toán.

Kết quả này cho thấy công tác quản lý, khai thác nguồn thu trên địa bàn đang có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, một số khoản thu đã vượt dự toán, góp phần bổ sung nguồn lực cho ngân sách địa phương.

Theo đánh giá của UBND xã, kết quả thu ngân sách đạt khá trong bối cảnh địa phương tiếp tục ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ. Hiện Đạ Tẻh có khoảng 2.400 hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chủ yếu là chế biến nông sản, cơ khí nhỏ, sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành nghề truyền thống; cùng với đó là các cơ sở chế biến tre tầm vông. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân.

Nền tảng sản xuất nông nghiệp cũng đã, đang tạo thêm dư địa cho phát triển kinh tế địa phương. Trong 9 tháng, tổng diện tích gieo trồng của xã đạt hơn 6.123 ha; diện tích cây lâu năm đạt hơn 3.155 ha, trong đó sầu riêng khoảng 1.000 ha, với diện tích bước vào giai đoạn thu hoạch ước khoảng 570 ha. Địa phương đang tiếp tục chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang những loại cây có giá trị kinh tế cao hơn.

Các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã Đạ Tẻh

Cùng với đó, Đạ Tẻh hiện duy trì 15 sản phẩm OCOP 3 sao và 23 mã số vùng trồng, trong đó có 11 mã vùng trồng sầu riêng phục vụ xuất khẩu. Vùng sản xuất tập trung, mã số vùng trồng và các chuỗi liên kết sản xuất - thu gom - đóng gói - tiêu thụ đang từng bước hình thành, góp phần nâng cao giá trị nông sản chủ lực của địa phương.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh cho biết, địa phương tiếp tục rà soát từng nguồn thu, tăng cường quản lý, chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ thuế; đồng thời khai thác các nguồn thu còn tiềm năng, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2026.

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, trong quá trình điều hành, xã xác định tăng thu phải gắn với tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh phát triển sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, cùng với quản lý chặt chẽ các nguồn thu, địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để các hoạt động kinh tế phát triển, qua đó mở rộng nguồn thu bền vững.

Đẩy nhanh giải ngân, tạo động lực từ đầu tư công

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, Đạ Tẻh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của xã là 26,175 tỷ đồng, bố trí cho 9 công trình. Đến thời điểm báo cáo, xã đã giải ngân 16,697 tỷ đồng, đạt 63,8% kế hoạch và dự kiến phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao trong năm.

Lãnh đạo xã Đạ Tẻh đi thực tế, khảo sát các tuyến đường dự kiến đầu tư mới trên địa bàn

Trong số này, nguồn vốn tỉnh phân cấp 2,787 tỷ đồng cho 3 công trình đã giải ngân 2,699 tỷ đồng, đạt 96,8% kế hoạch. Nguồn thu sử dụng đất 7,388 tỷ đồng cho 5 công trình đã giải ngân 5,495 tỷ đồng, đạt 74,4%. Đối với nguồn ngân sách tỉnh cấp bổ sung 16 tỷ đồng, xã đã giải ngân 8,503 tỷ đồng, đạt 53,1%.

Đặc biệt, nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia cũng đang được địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai. Tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là 8,8485 tỷ đồng. Trong đó, nguồn dành cho chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 5,423 tỷ đồng; nguồn chương trình phát triển văn hóa là 3,253 tỷ đồng, trong đó đang bố trí 2,5 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn.

Theo UBND xã, tiến độ giải ngân một số nguồn vốn còn chậm do phải thực hiện nhiều bước về hồ sơ, thủ tục. Đây cũng là một trong những hạn chế được địa phương thẳng thắn nhìn nhận sau 9 tháng đầu năm.

Trung tâm xã Đạ Tẻh được đầu tư xây dựng khang trang, sạch, đẹp

Trong 3 tháng cuối năm, UBND xã Đạ Tẻh xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Địa phương sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đối với từng công trình, dự án; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, phấn đấu giải ngân hết số vốn được giao, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và tạo tác động lan tỏa đến tăng trưởng kinh tế.

Ông Nguyễn Hoàng Minh cho biết, xã sẽ bám sát tiến độ từng công trình, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Mục tiêu không chỉ là giải ngân hết vốn theo kế hoạch mà quan trọng hơn là bảo đảm các công trình được triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư và phục vụ trực tiếp đời sống, sản xuất của người dân.

Lãnh đạo xã Đạ Tẻh đi thực tế, khảo sát các tuyến đường dự kiến đầu tư mới trên địa bàn

Việc đồng thời tăng cường thu ngân sách và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công được Đạ Tẻh xác định là giải pháp quan trọng để tạo thêm nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026.

Mặt khác, bên cạnh việc tăng thu, xã cũng điều hành chi ngân sách theo hướng chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định và ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội. Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển chế biến, tiêu thụ nông sản, mở rộng sản phẩm OCOP và mã số vùng trồng; tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân.