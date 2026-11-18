Đại diện lãnh đạo xã Đạ Tẻh 3 tham dự chương trình

Tại hội nghị, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận trong việc tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua các thời kỳ, MTTQ Việt Nam luôn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, góp phần phát huy quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận xã hội và vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Lãnh đạo xã Đạ Tẻh 3 tặng lẵng hoa chúc mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Văn Sáng ghi nhận, biểu dương những kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Ban Công tác Mặt trận các thôn đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Sáng đề nghị Mặt trận xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân; tích cực vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đạ Tẻh 3 đã thông tin những kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận năm 2026, đồng thời xác định phương hướng, nội dung thi đua năm 2027

Năm 2027, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đạ Tẻh 3 sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân; chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn cảnh quan môi trường và củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, hội nghị còn diễn ra chương trình văn nghệ với các tiết mục ca múa nhạc do đội văn nghệ các thôn Hà Đông, Hà Mỹ, Quốc Oai và Đạ Nhar biểu diễn. Những lời ca, điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa cộng đồng đã góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường sự gắn kết giữa cán bộ Mặt trận và Nhân dân.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Đạ Tẻh 3 đã diễn ra chương trình văn nghệ với các tiết mục ca múa nhạc do đội văn nghệ các thôn biểu diễn

Thông qua hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đạ Tẻh 3 tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư; tạo động lực để cán bộ Mặt trận, các tổ chức thành viên và Nhân dân cùng chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.