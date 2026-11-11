Xã Đạ Tẻh 2 trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạ Tẻh 2 cùng lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng trao học bổng cho học sinh

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 40 suất học bổng cho 40 học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, luôn nỗ lực vươn lên, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trong học tập. Mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng, với tổng kinh phí 20 triệu đồng do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ.

Phát biểu tại buổi trao học bổng, đồng chí Nguyễn Mạnh Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạ Tẻh 2, thay mặt lãnh đạo địa phương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối với công tác an sinh xã hội và sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng trao học bổng cho học sinh

Đồng chí nhấn mạnh, những suất học bổng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, những công dân có ích cho xã hội.