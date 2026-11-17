Mở đầu lễ hội là nghi thức rước nước truyền thống từ sông Cầu về đình Ngô Đạo, tiếp đó là lễ đọc Chúc văn và dâng hương tưởng nhớ Đức Thánh Tam Giang (Trương Hống và Trương Hát) – hai vị tướng có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược vào thế kỷ VI.

Nghi thức rước nước không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân mà còn góp phần gìn giữ nét văn hóa truyền thống gắn với không gian sông nước của địa phương.

Người dân xã Đa Phúc thực hiện nghi thức rước nước truyền thống từ sông Cầu về đình Ngô Đạo. Ảnh: Hồng Kỳ

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và hội thi truyền thống được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Nổi bật là hội thi nấu cơm truyền thống và hội thi mâm lễ đẹp. Những mâm lễ được chuẩn bị công phu với xôi, gà và hoa trang trí, thể hiện lòng thành kính của người dân đối với Đức Thánh Tam Giang.

Dịp này, UBND xã Đa Phúc cũng công bố và trao Quyết định xếp hạng di tích cấp thành phố cho 18 di tích trên địa bàn. Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần ghi nhận giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích, đồng thời tạo thêm nguồn lực để địa phương bảo tồn và phát huy di sản.

UBND xã Đa Phúc trao Quyết định xếp hạng di tích cấp thành phố cho 18 di tích trên địa bàn xã. Ảnh: Hồng Kỳ

Bên cạnh các nghi lễ và hoạt động văn hóa, lễ hội còn có không gian trưng bày hình ảnh, tư liệu về văn hóa, du lịch xanh; giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm làng nghề đặc trưng. Các hoạt động này góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và thúc đẩy kết nối kinh tế địa phương.

Trước đó, xã Đa Phúc đã tổ chức một số hoạt động thể thao như bóng chuyền hơi, bóng cửa, tạo sân chơi giao lưu, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng và khuyến khích người dân rèn luyện sức khỏe.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Đỗ Thu Nga cho biết, hiện nay, trên địa bàn xã có 92 di tích, trong đó 41 di tích đã được xếp hạng. Đây là nguồn tài nguyên văn hóa có giá trị, tạo nền tảng để địa phương phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy di sản.

Theo bà Đỗ Thu Nga, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, xã sẽ chú trọng nâng cao trách nhiệm của các phòng, ban và người dân trong công tác quản lý, bảo vệ di tích; đồng thời đẩy mạnh giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan, trồng thêm cây xanh và bảo vệ các công trình văn hóa.

Địa phương cũng định hướng xây dựng mỗi thôn thành một không gian cộng đồng có nét đặc trưng riêng, thân thiện, văn minh; vận động người dân thực hiện tốt nếp sống văn minh và chấp hành các quy định của pháp luật. Đây là những yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường du lịch xanh, an toàn và hấp dẫn.

“Thời gian tới, xã Đa Phúc tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên, lấy người dân làm trung tâm; coi văn hóa truyền thống và cảnh quan thiên nhiên là giá trị cốt lõi, tài sản chung cần được gìn giữ, đồng thời là nền tảng cho phát triển kinh tế địa phương”, bà Đỗ Thu Nga nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND xã Đa Phúc cũng khẳng định, Lễ hội truyền thống thờ Đức Thánh Tam Giang không chỉ là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng nhằm tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân mà còn là dịp để các thế hệ người dân gặp gỡ, giao lưu, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung tay bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa quê hương.