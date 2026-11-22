Điểm nhấn của ngày hội là không gian văn hóa với sự tham gia của 19 thôn trên địa bàn xã Đa Phúc. Mỗi thôn xây dựng một gian trưng bày riêng, giới thiệu những nét đặc sắc, truyền thống, thể hiện sự phong phú trong đời sống văn hóa cộng đồng xã Đa Phúc.

Nhằm gợi nhớ không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống của làng quê Việt Nam, trong thời gian diễn ra sự kiện, xã Đa Phúc đã tổ chức nhiều trò chơi dân gian như ô ăn quan, kéo co, nhảy bao bố, nhảy sạp, bịt mắt đập niêu, làm diều và chong chóng. Việc tổ chức những trò chơi dân gian quen thuộc đã góp phần gìn giữ, bảo tồn, trao truyền giá trị văn hóa, khơi dậy niềm tự hào về quê hương cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Đa Phúc chúc mừng các tác giả đoạt giải trong Cuộc thi thiết kế logo xã Đa Phúc. Ảnh: Hồng Kỳ

Phát biểu tại lễ khai mac, Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Đỗ Thu Nga cho biết, hiện trên địa bàn xã Đa Phúc có 92 di tích, 41 di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia và thành phố, nhiều lễ hội, phong tục truyền thống và những giá trị văn hóa dân gian được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nhằm khai thác giá trị văn hóa truyền thống xã Đa Phúc đã triển khai nhiều mô hình du lịch, giáo dục gắn với đời sống, kinh tế.

Cụ thể, xã Đa Phúc đã triển khai mô hình “Tiết học di tích”, đưa học sinh đến với những không gian lịch sử, văn hóa của quê hương, giúp các em hiểu hơn về văn hóa truyền thống. Liên kết với các công ty du lịch tổ chức các hoạt động du lịch trải nghiệm ven sông, giới thiệu làng nghề, sản phẩm nông nghiệp và văn hóa địa phương, từ đó mở ra cho người dân cơ hội kết nối bảo tồn văn hóa gắn với phát triển kinh tế nâng cao thu nhập.

Các thôn trong xã Đa Phúc tham gia cuộc thị Thổi cơm thi trong thời gian diễn ra lễ hội. Ảnh: Hồng Kỳ

Thời gian tới xã Đa Phúc xác định hướng tới trở thành một địa phương phát triển năng động, có bản sắc riêng, có môi trường sống văn minh, xanh, sạch, đẹp và giàu tình người. Để thực hiện được điều đó, bên cạnh hoạt động quy hoạch, xây dựng nâng cấp hạ tầng, thu hút vốn đầu tư, xã Đa Phúc sẽ quan tâm xây dựng con người và môi trường văn hóa. Cụ thể, cùng với việc nâng cao chất lượng chăm lo cho trẻ em, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, xã cũng tập trung tuyên truyền hướng dẫn người dân ý thức giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, bảo vệ môi trường và tài sản chung.

“Ngày hội Văn hóa Việt Nam tại xã Đa Phúc diễn ra trong bối cảnh cả nước lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc; đồng thời tạo điều kiện để nhân dân tham gia sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Chính vì vậy giá trị gìn giữ văn hóa truyền thống cũng phải được thể hiện trong hoạt động của chính quyền thông qua thái độ tôn trọng nhân dân, tinh thần tận tụy phục vụ, lắng nghe và giải quyết thấu đáo những kiến nghị chính đáng của người dân”, Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Đỗ Thu Nga nhấn mạnh.

Tại lễ khai mạc, UBND xã Đa Phúc đã trao Giải cuộc thi thiết kế logo xã Đa Phúc với 78 tác phẩm của 56 tác giả và nhóm tác giả dự thi.