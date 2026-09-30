Xã Đa Phúc: Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các tuyến đường đê

Trước những lúng túng phát sinh khi triển khai khám sức khỏe định kỳ, Bộ Y tế đang làm rõ quy trình, cách tính tỷ lệ bao phủ và yêu cầu kết nối dữ liệu, theo hướng kế thừa kết quả cận lâm sàng còn giá trị, tính cả một số lượt khám bảo hiểm y tế vào diện khám định kỳ và tổ chức khám lưu động, khám tại nhà cho người khó tiếp cận.