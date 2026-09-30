Xã Đa Phúc: Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp các tuyến đường đê
Trước yêu cầu bảo đảm an toàn đê điều, giao thông và phục vụ đời sống dân sinh, xã Đa Phúc đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đê trên địa bàn. Trong đó, dự án cải tạo, nâng cấp đê Hữu Cầu đang được các đơn vị thi công tăng cường đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ tối đa thời tiết thuận lợi để hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-da-phuc-day-nhanh-tien-do-nang-cap-cac-tuyen-duong-de-420076.htm