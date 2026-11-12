Xã Đá Bạc khẩn trương tháo dỡ cọc bê tông cắm sai vị trí trên biển Tây, đảm bảo an toàn hoạt động khai thác

Sáng 12/11, Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND xã Đá Bạc tổ chức khảo sát thực địa vị trí các cọc bê tông ngầm tại khu vực Cống Mới, vùng biển Tây. Tình trạng này thời gian qua ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động lưu thông, khai thác thuỷ sản của ngư dân 2 xã Đá Bạc và Khánh Hưng.

Đoàn công tác Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tỉnh phối hợp với UBND xã Đá Bạc khảo sát thực địa vị trí các cọc bê tông ngầm tại khu vực Cống Mới.

Trao đổi với đoàn công tác, ông Nguyễn Cảnh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đá Bạc, cho biết, trong quá trình cắm mốc giới khu vực được giao quyền quản lý, các thành viên Tổ đồng quản lý do chưa xác định chính xác toạ độ nên đã cắm sai vị trí hơn 10 cọc bê tông.

Các cọc bê tông cắm sai vị trí nhưng không có hệ thống cảnh báo, gây khó khăn cho tàu thuyền của ngư dân khi ra vào khu vực khai thác thuỷ sản, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, tai nạn, nhất là trong thời điểm thuỷ triều lên xuống.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã xây dựng phương án xử lý. Tuy nhiên, do thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, sóng to, gió lớn nên việc di dời cọc bị chậm tiến độ. Địa phương đã thả phao cảnh báo tạm thời nhưng đều bị sóng biển đánh hư hỏng.

Hơn 10 cọc bê tông được xác định cắm lệch khoảng 100 m về phía Nam so với toạ độ được phê duyệt, tại khu vực cách kè chống sạt lở biển Tây khoảng 400 m hướng ra biển.

Qua khảo sát tại khu vực cách kè chống sạt lở biển Tây, đoạn Cống Mới khoảng 400 m về hướng biển, đoàn công tác ghi nhận hơn 10 cọc bê tông cắm lệch khoảng 100 m về phía Nam so với vị trí trong quyết định đã được phê duyệt.

Đoàn công tác đề nghị chính quyền địa phương và Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản khẩn trương tháo dỡ, cắm lại cọc đúng toạ độ; đồng thời lắp đặt biển báo, phao cảnh báo để ngư dân nhận biết, chủ động phòng tránh va chạm.

Các cọc bê tông cắm sai vị trí gây ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông, khai thác thuỷ sản của ngư dân trên biển.

Tại buổi làm việc sau khảo sát, ông Huỳnh Thạch Sum, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tỉnh, khẳng định, việc UBND xã Đá Bạc giao khu vực hoạt động cho Tổ đồng quản lý là có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, địa phương cần tăng cường tuyên truyền để ngư dân hiểu rõ, đồng thuận với chủ trương bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên biển.

Các đại biểu tham gia cuộc họp, trao đổi phương án xử lý sau khi khảo sát thực địa.

Ông Huỳnh Thạch Sum, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tỉnh, yêu cầu địa phương và Tổ đồng quản lý khẩn trương tháo dỡ, cắm lại các cọc đúng toạ độ, hoàn thành trước ngày 15/11.

Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tỉnh đề nghị địa phương phối hợp với cơ quan quản lý hàng hải lắp đặt đầy đủ biển báo, phao tiêu tại các cọc mốc, giúp tàu thuyền dễ dàng nhận diện, tránh va chạm. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ trên biển để kịp thời ứng phó khi có sự cố, bảo đảm an toàn cho ngư dân hoạt động trên biển.

Ông Nguyễn Cảnh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đá Bạc, khẳng định địa phương sẽ đẩy nhanh phương án tháo dỡ, khắc phục tình trạng cọc bê tông cắm sai vị trí.