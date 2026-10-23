Xã Cửa Việt đối thoại với 9 hộ dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng

Quang cảnh cuộc đối thoại - Ảnh: Tạ Hưng

Dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1), đoạn tuyến qua địa bàn xã Cửa Việt có chiều dài khoảng 6,2km, có 265 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay, địa phương đã bàn giao mặt bằng khoảng 5,96km, đạt trên 96% khối lượng; trong đó còn khoảng 0,24km chưa hoàn thành GPMB, liên quan đến 40 trường hợp, trong đó có 13 trường hợp tái định cư tập trung.

Đến hết ngày 18/10/2026, xã đã công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 40 trường hợp với tổng giá trị 65,7 tỉ đồng. Qua vận động đã có 22 trường hợp đồng thuận, đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; 18 trường hợp chưa thống nhất, trong đó có 9 trường hợp dọc Quốc lộ 9 thuộc thôn Long Hà An.

Các hộ dân phát biểu bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tại buổi đối thoại - Ảnh: Tạ Hưng

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các hộ dân đã phát biểu bày tỏ sự đồng thuận cao đối với chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên để bảo đảm quyền lợi chính đáng cũng như đời sống, sinh kế đối với người dân bị ảnh hưởng trong quá trình triển khai dự án, các hộ kiến nghị UBND xã Cửa Việt, BQL DA, xã Gio Linh xem xét giải quyết thỏa đáng chính sách hỗ trợ GPMB, tái định cư, hỗ trợ đời sống. Hiện nay các hộ chưa thống nhất do giá đất, nhà ở thấp. Quá trình kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc còn thiếu, cần cập nhật đầy đủ cho bà con...

Các hộ dân cho rằng giá đất, vật kiến trúc nhà cửa còn thấp - Ảnh: Tạ Hưng

Trên cơ sở ý kiến kiến nghị của các hộ dân, đại diện BQL DA đầu tư xây dựng xã Gio Linh và các phòng ban, đơn vị liên quan của xã Cửa Việt đã giải thích làm rõ các căn cứ, quy định pháp luật trong công tác hỗ trợ, đền bù GPMB theo từng nội dung kiến nghị cụ thể. Thông qua đó giúp các hộ dân nắm bắt đầy đủ các quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận thống nhất cao cùng với địa phương hoàn thành công tác GPMB.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Cửa Việt trao đổi, giải thích các nội dung mà người dân quan tâm - Ảnh: Tạ Hưng

Kết luận tại cuộc đối thoại, đại diện lãnh đạo UBND xã Cửa Việt nhấn mạnh tầm quan trọng và yêu cầu về tiến độ của dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1). Dự án hoàn thành sẽ tăng cường kết nối, tạo không gian phát triển mới thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng ven biển. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương hết sức chia sẻ và tỉnh cũng mong muốn nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Những vấn đề đã được quy định cụ thể, áp dụng chung đề nghị các hộ gia đình thực hiện. Chính quyền địa phương đã nghiên cứu vận dụng chính sách ở mức cao nhất theo hướng có lợi cho người dân bị ảnh hưởng.

Trên cơ sở những kiến nghị của người dân, UBND xã Cửa Việt đề nghị BQL DA đầu tư xây dựng xã Gio Linh và các đơn vị liên quan khẩn trương phúc tra tài sản của 9 hộ dân bảo đảm chính xác, kịp thời, đầy đủ. Thông qua đối thoại, chính quyền địa phương mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phát huy vai trò trách nhiệm của mình, nêu gương, tuyên truyền vận động, giải thích để người dân hiểu rõ, sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng theo yêu cầu.