Xã Cư Yang tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Toàn cảnh hồ Krông Pách Thượng, nơi diễn ra ngày hội văn hóa và đại đoàn kết.

Đây là lần đầu tiên xã Cư Yang tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với quy mô lớn, nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, Nhân dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Theo kế hoạch, ngày hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23/11/2026 tại khu vực hồ chứa nước Krông Pách Thượng, thôn 5, xã Cư Yang. Với không gian tổ chức gắn liền cảnh quan thiên nhiên, ngày hội không chỉ là dịp để người dân địa phương giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và bản sắc văn hóa của xã Cư Yang đến với du khách gần xa.

Điểm nhấn của ngày hội là chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ và đêm lửa trại diễn ra tối 21/11. Người dân và du khách sẽ được hòa mình vào không khí sinh hoạt cộng đồng sôi nổi, thưởng thức rượu cần, tiếng cồng chiêng truyền thống của đồng bào Ê Đê, các tiết mục dân vũ đặc sắc và màn bắn pháo hoa Quốc phòng, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội.

Các gian hàng hội trại, ẩm thực và trưng bày sản phẩm tại ngày hội. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, hội thi quay heo truyền thống cũng là hoạt động đáng chú ý, giới thiệu nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc phía Bắc. Những chú heo có trọng lượng từ 35–45 kg sẽ được chế biến, quay theo phương thức truyền thống, góp phần tái hiện nét đẹp trong văn hóa ẩm thực và phong tục sinh hoạt của các cộng đồng dân tộc.

Không gian hội trại và các gian hàng ẩm thực, trưng bày sản phẩm cũng được tổ chức phong phú với 14 cổng trại do các thôn, buôn và trường học trên địa bàn tham gia thiết kế, trang trí từ những vật liệu tự nhiên, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Đây sẽ là nơi giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng, các món ăn truyền thống và đặc sản của từng vùng miền, tạo cơ hội giao lưu, quảng bá sản phẩm và thúc đẩy hoạt động thương mại tại địa phương.

Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra chương trình liên hoan văn nghệ và trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc. Thông qua những tiết mục biểu diễn và phần trình diễn trang phục trong sinh hoạt thường ngày, dịp lễ hội, lễ cưới, người dân và du khách sẽ có dịp tìm hiểu sâu hơn về nét đẹp văn hóa, phong tục, tập quán và bản sắc riêng của từng dân tộc.

Đặc biệt, các hoạt động trò chơi dân gian có thưởng sẽ được tổ chức xuyên suốt ngày hội, với nhiều nội dung hấp dẫn như: bịt mắt đập niêu, bắt vịt, tung còn, đi cầu kiều, đẩy gậy, nhảy bao bố... Các trò chơi không chỉ tạo không khí vui tươi, sôi nổi mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa dân gian, khuyến khích đông đảo người dân tham gia và trải nghiệm.

Để ngày hội diễn ra thành công, Ban tổ chức khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh trong và ngoài xã tham gia đăng ký gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kinh doanh hàng hóa và ẩm thực. Thời hạn đăng ký trước ngày 12/11/2026. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký liên hệ ông Lê Viết Ngọ, Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Cư Yang.

Với chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và ẩm thực phong phú, Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Cư Yang lần thứ I năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa đặc sắc, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, lành mạnh; đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương Cư Yang năng động, giàu bản sắc và thân thiện.