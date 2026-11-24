Toàn cảnh lễ bế mạc Ngày hội.

Ngày hội do UBND xã Cư Yang phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức, với nhiều hoạt động phong phú như liên hoan văn nghệ quần chúng và dân vũ, hội thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc, các trò chơi dân gian và những môn thi đấu thể thao sôi nổi. Các hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và du khách tham gia, cổ vũ, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, đậm đà bản sắc văn hóa cộng đồng.

Trong suốt 3 ngày hội, các vận động viên đã thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng; các diễn viên mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu, thể hiện nét đẹp văn hóa, phong tục, tập quán của các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn. Đặc biệt, hội thi trình diễn trang phục truyền thống đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp trang phục, bản sắc riêng của từng dân tộc, đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Các cô gái Ê Đê trong trang phục truyền thống.

Không chỉ là dịp giao lưu, tranh tài, ngày hội còn trở thành điểm hẹn văn hóa, thu hút hàng ngàn lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm và hòa mình vào không khí lễ hội. Qua đó, góp phần giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Cư Yang thân thiện, giàu bản sắc; mở ra cơ hội quảng bá tiềm năng văn hóa, du lịch của địa phương.

Phát biểu bế mạc ngày hội, ông Trần Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cư Yang ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các đơn vị, các vận động viên, diễn viên cùng đông đảo nhân dân đã tích cực tham gia, góp phần làm nên thành công của ngày hội. Đồng thời nhấn mạnh, các hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường giao lưu, gắn bó giữa các thôn, buôn và các dân tộc trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Cư Yang trao giải cho các đơn vị tham gia.

Ông mong muốn thời gian tới, các thôn, buôn tiếp tục duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng; chú trọng bảo tồn, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải thưởng toàn đoàn cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Trong đó, giải Nhất thuộc về tập thể thôn 7; giải Nhì thuộc về tập thể thôn 5; đồng giải Ba thuộc về thôn 1 và thôn Tân Thành. Các đơn vị thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 6, thôn 8 và buôn Trưng đạt giải Khuyến khích.

Ngày hội Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Cư Yang lần thứ nhất năm 2026 khép lại trong không khí vui tươi, phấn khởi và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, du khách. Thành công của ngày hội tiếp tục khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực để các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng quê hương Cư Yang ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh; đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch tại địa phương.