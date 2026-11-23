Các lãnh đạo tỉnh và địa phương tham dự tại buổi lễ khai mạc ngày hội văn hóa xã Cư Yang.

Về phía xã Cư Yang có ông Y Khuyết Niê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Trần Đức Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Trần Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; ông Phan Thanh Hướng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và các thôn, buôn trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Trần Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cư Yang nhấn mạnh: Ngày hội là hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; đồng thời tạo không gian giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, các cộng đồng dân cư. Đây cũng là dịp để cán bộ và nhân dân cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, qua đó tiếp tục củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại lễ khai mạc.

Xã Cư Yang hiện có 10 thôn, buôn với 3.763 hộ, 16.892 nhân khẩu, gồm 22 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 58% dân số. Sự đa dạng về thành phần dân tộc đã tạo nên bức tranh văn hóa phong phú, đặc sắc, là nền tảng quan trọng để địa phương gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm 2026, với sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền và sự đồng lòng, chung sức của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã tiếp tục được củng cố và phát huy. Kinh tế địa phương dự kiến tăng trưởng 10,7%; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; việc giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được triển khai bảo đảm tiến độ. Những kết quả đó thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ngày hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23/11/2026, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian phong phú, mang đậm bản sắc truyền thống của các dân tộc. Nổi bật là liên hoan văn nghệ quần chúng và dân vũ; hội thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc; cùng các trò chơi dân gian, hoạt động giao lưu văn hóa cộng đồng. Các hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn góp phần giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa, phong tục, tập quán của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn xã.

Ông Trần Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cư Yang phát biểu khai mạc ngày hội văn hóa.

Phát biểu tại ngày hội, ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân xã Cư Yang đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và những nỗ lực của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chăm lo đời sống nhân dân.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã Cư Yang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Bên cạnh đó, địa phương cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể theo hướng gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; quan tâm chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đặc biệt, cần chú trọng gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, quan tâm trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần và động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh tặng quà và các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại ngày khai mạc Ngày hội Văn hóa xã Cư Yang.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã; trao quà động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận thôn 1, xã Cư Yang vì những thành tích trong công tác Mặt trận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Địa phương cũng tổ chức trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ các mô hình sinh kế nhằm tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống; đồng thời trao quà tri ân các già làng, trưởng thôn, buôn và người có uy tín trong cộng đồng – những cá nhân có nhiều đóng góp trong việc vận động nhân dân, gìn giữ bản sắc văn hóa và xây dựng tình đoàn kết tại khu dân cư.

Ngày hội Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Cư Yang lần thứ nhất năm 2026 không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương. Thông qua ngày hội, sức mạnh đại đoàn kết tiếp tục được lan tỏa, tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Cư Yang chung sức, đồng lòng xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.