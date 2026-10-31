Xã Cư Jút - Điểm sáng khuyến học, khuyến tài của Lâm Đồng

Gia đình ông Y Đoan BKrông là tấm gương tiêu biểu về tinh thần hiếu học tại xã Cư Jút

Lan tỏa tinh thần học tập ở Cư Jút

Tại buôn Buôr, gia đình ông Y Đoan BKrông là tấm gương tiêu biểu về tinh thần hiếu học, nỗ lực vươn lên và đóng góp cho quê hương. Từ những cơ hội học tập mà bản thân được thụ hưởng, ông Y Đoan luôn quan tâm, tạo điều kiện để các thế hệ con cháu tiếp cận tri thức, trưởng thành và tham gia công tác tại địa phương.

Ông Y Đoan kể, dù cuộc sống trước đây còn nhiều khó khăn nhưng cha mẹ luôn động viên, tạo điều kiện cho ông đến trường. Nhờ được học hành, sau ngày đất nước giải phóng, ông có cơ hội tham gia công tác, đóng góp vào quá trình xây dựng chính quyền và phát triển địa phương.

Thấu hiểu giá trị của tri thức, ông tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến việc học của các con. Cả 5 người con trong gia đình đều được học hành đầy đủ, trong đó 4 người hiện đang công tác tại các cơ quan nhà nước.

Ngày trước, dù khó khăn nhưng cha mẹ vẫn cố gắng cho tôi đi học. Sau này, tôi cũng luôn tạo điều kiện tốt nhất để các con được đến trường. Đến nay, tôi có 8 con, cháu là đảng viên, công tác tại các cơ quan nhà nước ở Lâm Đồng và Đắk Lắk. Ông Y Đoan BKrông, buôn Buôr, xã Cư Jút

Không chỉ ở gia đình, nhiều năm qua, ông Y Đoan còn tích cực vận động bà con trong buôn quan tâm đến việc học của con em. Với ông, của cải vật chất có thể mất đi nhưng tri thức sẽ luôn là hành trang quý giá, giúp mỗi người thay đổi cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

“Trong các cuộc họp buôn, tôi luôn vận động bà con quan tâm, tạo điều kiện cho con cháu học tập. Những em học lực chưa tốt cũng cần cố gắng hoàn thành bậc THCS. Đáng mừng là nhiều năm nay, tình trạng học sinh bỏ học rất ít xảy ra. Ngày càng có nhiều con em trong buôn tốt nghiệp THPT, tiếp tục theo học tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước”, ông Y Đoan phấn khởi cho biết.

Ông Y Đoan luôn tự hào khi những con, cháu trong gia đình đều nỗ lực học tập, góp sức xây dựng quê hương

Buôn Buôr ngày nay, tinh thần hiếu học đã lan tỏa trong cộng đồng, xã hội. Việc quan tâm, đầu tư cho giáo dục góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng để buôn làng ngày càng phát triển.

Đến với Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được nhà trường quan tâm, thực hiện. Nhà trường chú trọng xây dựng phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; khuyến khích tinh thần tự học, chủ động nghiên cứu, sáng tạo trong đội ngũ giáo viên và học sinh.

Học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút đọc sách tại thư viện nhà trường

Thầy Hứa Tất Thành, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút cho biết, để công tác khuyến học, khuyến tài phát triển hơn nữa trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

“Nhà trường chú trọng xây dựng môi trường học tập tích cực, khuyến khích tinh thần tự học, phát huy năng lực của học sinh, từng bước hình thành ý thức học tập suốt đời trong mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh”. Thầy Hứa Tất Thành, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút

Cộng đồng học tập tiêu biểu của cả nước

Dù là địa bàn mới sáp nhập với diện tích rộng, gồm 20 thôn, buôn, bon và nhiều đồng bào dân tộc thiểu số song phong trào học tập tại Cư Jút đã lan tỏa mạnh mẽ.

Theo Hội khuyến học xã Cư Jút, mạng lưới khuyến học đã phủ kín 100% địa bàn dân cư và 12 cơ sở giáo dục; đạt chuẩn Cộng đồng học tập Mức độ 1, trong đó có 4/15 chỉ tiêu xuất sắc đạt Mức độ 2 (theo Thông tư 22/BGDĐT).

Phong trào khuyến học phát triển tại các cơ sở giáo dục của xã Cư Jút

Trong thời gian qua, xã cũng huy động được hơn 650 triệu đồng nguồn quỹ khuyến học, khuyến tài, kịp thời tiếp sức, không để bất kỳ học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền về học tập suốt đời được triển khai bằng nhiều hình thức, gắn với các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời”. Các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập” được duy trì, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của tri thức.

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã Cư Jút lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp tục xác định gắn phong trào học tập suốt đời với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân

Song song với đó, xã Cư Jút chú trọng đổi mới phương thức vận động, huy động sự tham gia của doanh nghiệp, nhà hảo tâm và con em địa phương xa quê. Các tổ chức đoàn thể, người có uy tín và chức sắc tôn giáo cũng được phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động người dân quan tâm đến việc học.

Xã Cư Jút được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam công nhận là “Cộng đồng học tập” giai đoạn 2021 - 2026

Ông Nguyễn Kim Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cư Jút cho biết, từ những kết quả đạt được, địa phương đặt mục tiêu duy trì danh hiệu “Cộng đồng học tập” cấp xã mức độ 1, phấn đấu đạt mức độ 2 trước năm 2030. Qua đó, xã Cư Jút tiếp tục gắn phong trào học tập suốt đời với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Ông Nguyễn Kim Đức khẳng định, công tác khuyến học, khuyến tài phát triển bền vững và duy trì danh hiệu “Cộng đồng học tập” có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân.

Xã Cư Jút tiếp tục phát huy vai trò của mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng trong chăm lo việc học, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa sẽ tạo nền tảng để phong trào học tập suốt đời ngày càng lan tỏa sâu rộng. Ông Nguyễn Kim Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cư Jút