Xã Công Sơn phát động phong trào “Ngày cuối tuần đồng hành cùng nông dân thực hiện Nghị quyết số 02”

Lãnh đạo xã Công Sơn và Agribank Chi nhánh Kỳ Lừa Lạng Sơn hỗ trợ hộ dân đào hố trồng cây hồng giòn

Trong chương trình, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cán bộ, công chức các phòng chuyên môn, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội, giáo viên và Nhân dân hai thôn Hải Yến, Kéo Cặp cùng đại diện các hộ gia đình được hỗ trợ đã tham gia phát dọn thực bì, vệ sinh mặt bằng, đào hố trồng cây hồng giòn và mác ca cho 2 gia đình tại hai thôn Hải Yến, Kéo Cặp.

Cán bộ, công chức xã hỗ trợ người dân cuốc hố trồng cây

Đồng thời, các lực lượng cũng phối hợp hướng dẫn các hộ gia đình kỹ thuật lấp hố, bón lót, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai trồng cây.

Cán bộ Agribank Chi nhánh Kỳ Lừa Lạng Sơn hỗ trợ hộ dân cuốc hố chuẩn bị trồng cây

Phong trào “Ngày cuối tuần đồng hành cùng nông dân thực hiện Nghị quyết số 02” (Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND ngày 26/3/2026 của HĐND tỉnh Lạng Sơn quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030) được tổ chức nhằm thể hiện tinh thần đồng hành của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư trong hỗ trợ người dân phát triển sản xuất.

Sau đợt ra quân, xã Công Sơn tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các hộ thực hiện những bước tiếp theo trong quá trình trồng, chăm sóc và phát triển cây mắc ca, cây hồng giòn, hướng tới nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người dân.

Đại diện Agribank Chi nhánh Lạng Sơn và Agribank Chi nhánh Kỳ Lừa Lạng Sơn trao kinh phí hỗ trợ xã Công Sơn khắc phục hậu quả thiên tai

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Kỳ Lừa Lạng Sơn trao kinh phí hỗ trợ Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Công Sơn

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Kỳ Lừa Lạng Sơn trao kinh phí hỗ trợ các hộ dân mua cây giống, vật tư nông nghiệp

Dịp này, Agribank Chi nhánh Kỳ Lừa Lạng Sơn đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho xã Công Sơn khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; hỗ trợ 5 triệu đồng cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Công Sơn để bổ sung trang, thiết bị dạy học; hỗ trợ 3 triệu đồng cho 3 gia đình đăng ký thực hiện Nghị quyết số 02 để mua cây giống, vật tư nông nghiệp.

Trong chương trình, các cán bộ Agribank Chi nhánh Kỳ Lừa Lạng Sơn đã tham gia cuốc hố, phát dọn thực bì, hỗ trợ 2 hộ dân chuẩn bị mặt bằng và các điều kiện cần thiết để trồng cây.