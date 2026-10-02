Xã Công Hải trao 3 tấn gạo hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 2-10, được sự ủy quyền của đồng chí Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, Đảng ủy xã Công Hải tổ chức trao 3 tấn gạo hỗ trợ 150 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn (mỗi hộ được nhận 20kg gạo).

Đại diện địa phương trao hỗ trợ gạo cho người dân.

Số gạo trên do đồng chí Lương Đức Hải vận động các mạnh thường quân hỗ trợ nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với người dân. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy, chính quyền và sự chung tay của các tổ chức, cá nhân đối với đồng bào dân tộc thiểu số.