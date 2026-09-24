Xã Công Hải tổ chức phản biện về dự thảo đồ án quy hoạch chung của địa phương

Chiều 23-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Công Hải tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đồ án quy hoạch chung xã Công Hải giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện UBND xã và đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt dự thảo đồ án, các đại biểu đã tập trung phân tích, góp ý những vấn đề liên quan đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội, không gian dân cư, hạ tầng, sản xuất, dịch vụ và khai thác tiềm năng của địa phương.

Đại biểu góp ý kiến tại hội nghị.

Nhiều ý kiến của các đại biểu đề nghị đồ án quy hoạch phải bảo đảm tính thực tiễn, khả thi, phù hợp với định hướng quy hoạch chung của tỉnh và xuất phát từ điều kiện, nguồn lực, nhu cầu phát triển thực tế của xã Công Hải. Bên cạnh đó, cần chú trọng phát triển các loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng, văn hóa, di sản, tâm linh gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Raglai và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khai thác hiệu quả đất đai, tài nguyên và các nguồn lực tại chỗ.

Đồ án cần lượng hóa rõ các mục tiêu, xác định thứ tự ưu tiên, giải pháp tổ chức thực hiện và các nguồn lực, bảo đảm quy hoạch có tính khả thi, tránh dàn trải. Qua đó, tạo cơ sở để xã lựa chọn hướng phát triển phù hợp, hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Công Hải tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu và đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện đồ án. Các ý kiến phản biện là cơ sở quan trọng nhằm bảo đảm đồ án Quy hoạch chung xã Công Hải giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sát thực tiễn, có tính khả thi và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.