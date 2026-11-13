Ngày 13-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Công Hải tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Tham dự ngày hội có ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo xã Công Hải và đông đảo Nhân dân địa phương.

Ông Lý Nguyễn Nguyên Vũ cùng lãnh đạo Đảng ủy xã Công Hải trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức như: Người dân các thôn Phước Chiến, Ma Trai, Động Thông tham gia trò chơi dân gian; trang trí hội trại và trưng bày sản vật địa phương. Cùng với đó, còn có hội thi ẩm thực truyền thống và bữa cơm gia đình với sự tham gia của đội thi đến từ 8 thôn trên địa bàn xã. Các đội thi giới thiệu những món ăn mang nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực địa phương, thể hiện sự khéo léo, đảm đang và tinh thần gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, cộng đồng dân cư.

Không gian hội trại tại ngày hội.

Tại phần lễ, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam; nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Tại đây, lãnh đạo MTTQ Việt Nam xã Công Hải đã phát động hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2027.

Lãnh đạo xã Công Hải trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 10 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khen thưởng 3 tập thể, 15 cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026; đồng thời trao giải cho các đơn vị đạt thành tích trong các phần thi, hoạt động trong ngày hội.

LÊ HOÀN